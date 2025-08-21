Jueves, 21 de Agosto 2025

Clima en Tlajomulco de Zúñiga hoy: el pronóstico para el jueves 21 de agosto de 2025

Conoce el pronóstico del clima para la ciudad de Tlajomulco de Zúñiga

Redacción web

El clima en Tlajomulco de Zúñiga para este jueves 21 de agosto anticipa que estará con lluvia de gran intensidad con 27 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 28 grados.

Según se comunicó, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Oeste que irán a una velocidad de 4 kms por hora.

Además, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 14 grados.

Acerca de a la humedad, la misma rondará el 43%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Tlajomulco de Zúñiga

Viernes 22 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 15

Sábado 23 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 16

Domingo 24 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 16

Lunes 25 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 16

Martes 26 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 15

Miércoles 27 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 15

Jueves 28 de agosto de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 15

  • Clima en Tlajomulco de Zúñiga
  • Clima

