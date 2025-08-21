Jueves, 21 de Agosto 2025

LO ÚLTIMO DE Jalisco

Jalisco |

Clima en El Salto hoy: el pronóstico para el jueves 21 de agosto de 2025

Conoce el pronóstico del clima para la ciudad de El Salto

Por: Redacción web .

Clima en El Salto hoy: el pronóstico para el jueves 21 de agosto de 2025

Clima en El Salto hoy: el pronóstico para el jueves 21 de agosto de 2025

El clima en El Salto para este jueves 21 de agosto informa que estará con lluvia moderada con 25 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 25 grados.

Acerca de a la humedad, la misma rondará el 62%.

Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 16 grados.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en El Salto

Viernes 22 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 16

Sábado 23 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 17

Domingo 24 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 17

Lunes 25 de agosto de 2025: lluvia de gran intensidad, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 16

Martes 26 de agosto de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 17

Miércoles 27 de agosto de 2025: lluvia de gran intensidad, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 16

Jueves 28 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 16

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Puerto Vallarta
Clima en Chapala
Clima en Mazamitla
Clima en Tapalpa
Clima en Zapopan
Clima en Tlajomulco de Zúñiga
Clima en Cancún
Clima en Guadalajara
Clima en Ciudad de México
Clima en Tepatitlán de Morelos
Clima en Tlaquepaque
Clima en Tonalá
Clima en Monterrey

Temas

  • Clima en El Salto
  • Clima

Lee También

Recibe las últimas noticias en tu e-mail

Todo lo que necesitas saber para comenzar tu día

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones