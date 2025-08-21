Clima en El Salto hoy: el pronóstico para el jueves 21 de agosto de 2025

El clima en El Salto para este jueves 21 de agosto informa que estará con lluvia moderada con 25 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 25 grados.Acerca de a la humedad, la misma rondará el 62%.Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 16 grados.Viernes 22 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 16Sábado 23 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 17Domingo 24 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 17Lunes 25 de agosto de 2025: lluvia de gran intensidad, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 16Martes 26 de agosto de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 17Miércoles 27 de agosto de 2025: lluvia de gran intensidad, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 16Jueves 28 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 16Clima en Puerto Vallarta Clima en Chapala Clima en Mazamitla Clima en Tapalpa Clima en Zapopan Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Cancún Clima en Guadalajara Clima en Ciudad de México Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Tlaquepaque Clima en Tonalá Clima en Monterrey