Clima en Zapopan hoy: el pronóstico para el jueves 21 de agosto de 2025

El clima en Zapopan para este jueves 21 de agosto anticipa que estará con lluvia moderada con 28 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 29 grados.En relación a la humedad, la misma rondará el 43%.A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 14 grados.Según se comunicó, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Oeste que irán a una velocidad de 4 kms por hora.Viernes 22 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 15Sábado 23 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 16Domingo 24 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 16Lunes 25 de agosto de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 19 y temperatura mínima de 16Martes 26 de agosto de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 16Miércoles 27 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 15Jueves 28 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 15