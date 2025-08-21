Clima en Tonalá hoy: el pronóstico para el jueves 21 de agosto de 2025

El clima en Tonalá para este jueves 21 de agosto prevé que estará con lluvia moderada con 28 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 29 grados.

Según se informó, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Suroeste que irán a una velocidad de 3 kms por hora.

En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 42%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Tonalá

Viernes 22 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 14

Sábado 23 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 16

Domingo 24 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 16

Lunes 25 de agosto de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 18 y temperatura mínima de 16

Martes 26 de agosto de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 15

Miércoles 27 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 15

Jueves 28 de agosto de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 14

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

