Clima en Monterrey hoy: el pronóstico para el jueves 21 de agosto de 2025

El clima en Monterrey para este jueves 21 de agosto determina que estará con lluvia de gran intensidad con 29 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 33 grados.Con respecto a la humedad, la misma rondará el 41%.A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 24 grados.Viernes 22 de agosto de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 23Sábado 23 de agosto de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 23Domingo 24 de agosto de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 24Lunes 25 de agosto de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 24Martes 26 de agosto de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 23Miércoles 27 de agosto de 2025: nubes dispersas, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 23Jueves 28 de agosto de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 24