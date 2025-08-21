Jueves, 21 de Agosto 2025

LO ÚLTIMO DE México

México |

Clima en Monterrey hoy: el pronóstico para el jueves 21 de agosto de 2025

Conoce el pronóstico del clima para la ciudad de Monterrey

Por: Redacción web .

Clima en Monterrey hoy: el pronóstico para el jueves 21 de agosto de 2025

Clima en Monterrey hoy: el pronóstico para el jueves 21 de agosto de 2025

El clima en Monterrey para este jueves 21 de agosto determina que estará con lluvia de gran intensidad con 29 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 33 grados.

Con respecto a la humedad, la misma rondará el 41%.

A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 24 grados.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Monterrey

Viernes 22 de agosto de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 23

Sábado 23 de agosto de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 23

Domingo 24 de agosto de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 24

Lunes 25 de agosto de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 24

Martes 26 de agosto de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 23

Miércoles 27 de agosto de 2025: nubes dispersas, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 23

Jueves 28 de agosto de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 24

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Tepatitlán de Morelos
Clima en Zapopan
Clima en Cancún
Clima en Ciudad de México
Clima en Tlaquepaque
Clima en El Salto
Clima en Chapala
Clima en Tlajomulco de Zúñiga
Clima en Mazamitla
Clima en Tapalpa
Clima en Guadalajara
Clima en Puerto Vallarta
Clima en Tonalá

Temas

  • Clima en Monterrey
  • Clima

Lee También

Recibe las últimas noticias en tu e-mail

Todo lo que necesitas saber para comenzar tu día

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones