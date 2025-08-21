Clima en Tepatitlán de Morelos hoy: el pronóstico para el jueves 21 de agosto de 2025

El clima en Tepatitlán de Morelos para este jueves 21 de agosto informa que estará con lluvia moderada con 26 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 26 grados.En relación a la humedad, la misma rondará el 43%.Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 16 grados.Según se establece, el clima presenta un 99% de probabilidad de lluvias con vientos del Este que irán a una velocidad de 3 kms por hora.Viernes 22 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 14Sábado 23 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 15Domingo 24 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 19 y temperatura mínima de 16Lunes 25 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 19 y temperatura mínima de 16Martes 26 de agosto de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 15Miércoles 27 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 14Jueves 28 de agosto de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 14Clima en Mazamitla Clima en Puerto Vallarta Clima en Tonalá Clima en Tlaquepaque Clima en Cancún Clima en Monterrey Clima en Ciudad de México Clima en Tapalpa Clima en El Salto Clima en Zapopan Clima en Guadalajara Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Chapala