Clima en Chapala hoy: el pronóstico para el jueves 21 de agosto de 2025

El clima en Chapala para este jueves 21 de agosto prevé que estará con lluvia moderada con 23 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 26 grados.

Acerca de a la humedad, la misma rondará el 58%.

Según se comunicó, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Noroeste que irán a una velocidad de 5 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Chapala

Viernes 22 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 17

Sábado 23 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 18

Domingo 24 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 18

Lunes 25 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 18

Martes 26 de agosto de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 17

Miércoles 27 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 18

Jueves 28 de agosto de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 17

