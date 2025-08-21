Clima en Guadalajara hoy: el pronóstico para el jueves 21 de agosto de 2025

El clima en Guadalajara para este jueves 21 de agosto prevé que estará con lluvia moderada con 28 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 30 grados.

Con respecto a la humedad, la misma rondará el 42%.

Según se anuncia, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Oeste que irán a una velocidad de 4 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Guadalajara

Viernes 22 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 15

Sábado 23 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 16

Domingo 24 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 16

Lunes 25 de agosto de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 19 y temperatura mínima de 16

Martes 26 de agosto de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 16

Miércoles 27 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 16

Jueves 28 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 15

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Chapala

Clima en Cancún

Clima en Tlajomulco de Zúñiga

Clima en El Salto

Clima en Tlaquepaque

Clima en Mazamitla

Clima en Zapopan

Clima en Ciudad de México

Clima en Tonalá

Clima en Tapalpa

Clima en Monterrey

Clima en Puerto Vallarta

Clima en Tepatitlán de Morelos

