Clima en Guadalajara hoy: el pronóstico para el jueves 21 de agosto de 2025

El clima en Guadalajara para este jueves 21 de agosto prevé que estará con lluvia moderada con 28 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 30 grados.Con respecto a la humedad, la misma rondará el 42%.Según se anuncia, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Oeste que irán a una velocidad de 4 kms por hora.Viernes 22 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 15Sábado 23 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 16Domingo 24 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 16Lunes 25 de agosto de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 19 y temperatura mínima de 16Martes 26 de agosto de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 16Miércoles 27 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 16Jueves 28 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 15Clima en Chapala Clima en Cancún Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en El Salto Clima en Tlaquepaque Clima en Mazamitla Clima en Zapopan Clima en Ciudad de México Clima en Tonalá Clima en Tapalpa Clima en Monterrey Clima en Puerto Vallarta Clima en Tepatitlán de Morelos