Jalisco

Clima en Mazamitla hoy: el pronóstico para el jueves 21 de agosto de 2025

Conoce el pronóstico del clima para la ciudad de Mazamitla

Clima en Mazamitla hoy: el pronóstico para el jueves 21 de agosto de 2025

El clima en Mazamitla para este jueves 21 de agosto prevé que estará con lluvia moderada con 17 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 20 grados.

Además, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 12 grados.

Según se comunicó, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Sur que irán a una velocidad de 2 kms por hora.

Acerca de a la humedad, la misma rondará el 85%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Mazamitla

Viernes 22 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 12

Sábado 23 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 19 y temperatura mínima de 13

Domingo 24 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 18 y temperatura mínima de 13

Lunes 25 de agosto de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 17 y temperatura mínima de 12

Martes 26 de agosto de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 12

Miércoles 27 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 11

Jueves 28 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 11

