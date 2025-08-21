Clima en Cancún hoy: el pronóstico para el jueves 21 de agosto de 2025

El clima en Cancún para este jueves 21 de agosto informa que estará con lluvia ligera con 33 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 36 grados.

Acerca de a la humedad, la misma rondará el 53%.

Según se comunicó, el clima presenta un 68% de probabilidad de lluvias con vientos del Sureste que irán a una velocidad de 5 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Cancún

Viernes 22 de agosto de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 26

Sábado 23 de agosto de 2025: nubes dispersas, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 26

Domingo 24 de agosto de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 27

Lunes 25 de agosto de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 26

Martes 26 de agosto de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 26

Miércoles 27 de agosto de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 27

Jueves 28 de agosto de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 26

