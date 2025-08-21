Clima en Ciudad de México hoy: el pronóstico para el jueves 21 de agosto de 2025

El clima en Ciudad de México para este jueves 21 de agosto prevé que estará con lluvia moderada con 20 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 23 grados.Acerca de a la humedad, la misma rondará el 75%.Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 13 grados.Según se informó, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Suroeste que irán a una velocidad de 2 kms por hora.Viernes 22 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 13Sábado 23 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 12Domingo 24 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 12Lunes 25 de agosto de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 13Martes 26 de agosto de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 13Miércoles 27 de agosto de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 13Jueves 28 de agosto de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 19 y temperatura mínima de 13Clima en Chapala Clima en El Salto Clima en Tlaquepaque Clima en Puerto Vallarta Clima en Tonalá Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Mazamitla Clima en Guadalajara Clima en Zapopan Clima en Monterrey Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Cancún Clima en Tapalpa