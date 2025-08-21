Clima en Ciudad de México hoy: el pronóstico para el jueves 21 de agosto de 2025

El clima en Ciudad de México para este jueves 21 de agosto prevé que estará con lluvia moderada con 20 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 23 grados.

Acerca de a la humedad, la misma rondará el 75%.

Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 13 grados.

Según se informó, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Suroeste que irán a una velocidad de 2 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Ciudad de México

Viernes 22 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 13

Sábado 23 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 12

Domingo 24 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 12

Lunes 25 de agosto de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 13

Martes 26 de agosto de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 13

Miércoles 27 de agosto de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 13

Jueves 28 de agosto de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 19 y temperatura mínima de 13

