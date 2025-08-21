Clima en Puerto Vallarta hoy: el pronóstico para el jueves 21 de agosto de 2025

El clima en Puerto Vallarta para este jueves 21 de agosto prevé que estará con lluvia moderada con 33 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 33 grados.

Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 24 grados.

Según se comunicó, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Oeste que irán a una velocidad de 2 kms por hora.

En relación a la humedad, la misma rondará el 61%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Puerto Vallarta

Viernes 22 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 24

Sábado 23 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 24

Domingo 24 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 25

Lunes 25 de agosto de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 24

Martes 26 de agosto de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 25

Miércoles 27 de agosto de 2025: lluvia de gran intensidad, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 24

Jueves 28 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 24

