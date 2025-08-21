Clima en Puerto Vallarta hoy: el pronóstico para el jueves 21 de agosto de 2025

El clima en Puerto Vallarta para este jueves 21 de agosto prevé que estará con lluvia moderada con 33 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 33 grados.Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 24 grados.Según se comunicó, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Oeste que irán a una velocidad de 2 kms por hora.En relación a la humedad, la misma rondará el 61%.Viernes 22 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 24Sábado 23 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 24Domingo 24 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 25Lunes 25 de agosto de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 24Martes 26 de agosto de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 25Miércoles 27 de agosto de 2025: lluvia de gran intensidad, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 24Jueves 28 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 24Clima en Tapalpa Clima en El Salto Clima en Guadalajara Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Monterrey Clima en Cancún Clima en Tlaquepaque Clima en Zapopan Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Mazamitla Clima en Chapala Clima en Tonalá Clima en Ciudad de México