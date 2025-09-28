Domingo, 28 de Septiembre 2025

LO ÚLTIMO DE Jalisco

Jalisco |

Clima en Tlajomulco de Zúñiga hoy: el pronóstico para el domingo 28 de septiembre de 2025

Conoce el pronóstico del clima para la ciudad de Tlajomulco de Zúñiga

Por: Redacción web .

Clima en Tlajomulco de Zúñiga hoy: el pronóstico para el domingo 28 de septiembre de 2025

Clima en Tlajomulco de Zúñiga hoy: el pronóstico para el domingo 28 de septiembre de 2025

El clima en Tlajomulco de Zúñiga para este domingo 28 de septiembre prevé que estará con lluvia moderada con 23 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 25 grados.

Según se comunicó, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Sur que irán a una velocidad de 1 kms por hora.

Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 16 grados.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Tlajomulco de Zúñiga

Lunes 29 de septiembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 16

Martes 30 de septiembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 16

Miércoles 1 de octubre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 16

Jueves 2 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 15

Viernes 3 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 16

Sábado 4 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 14

Domingo 5 de octubre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 13

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Cancún
Clima en Puerto Vallarta
Clima en Mazamitla
Clima en El Salto
Clima en Tonalá
Clima en Tepatitlán de Morelos
Clima en Ciudad de México
Clima en Zapopan
Clima en Tlaquepaque
Clima en Chapala
Clima en Monterrey
Clima en Guadalajara
Clima en Tapalpa

Temas

  • Clima en Tlajomulco de Zúñiga
  • Clima

Lee También

Recibe las últimas noticias en tu e-mail

Todo lo que necesitas saber para comenzar tu día

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones