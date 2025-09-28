Clima en Tonalá hoy: el pronóstico para el domingo 28 de septiembre de 2025

El clima en Tonalá para este domingo 28 de septiembre anticipa que estará con lluvia moderada con 23 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 24 grados.

Acerca de a la humedad, la misma rondará el 59%.

Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 15 grados.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Tonalá

Lunes 29 de septiembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 15

Martes 30 de septiembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 16

Miércoles 1 de octubre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 15

Jueves 2 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 14

Viernes 3 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 15

Sábado 4 de octubre de 2025: muy nuboso, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 13

Domingo 5 de octubre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 12

