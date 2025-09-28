Domingo, 28 de Septiembre 2025

Clima en Chapala hoy: el pronóstico para el domingo 28 de septiembre de 2025

Conoce el pronóstico del clima para la ciudad de Chapala

El clima en Chapala para este domingo 28 de septiembre prevé que estará con lluvia moderada con 23 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 24 grados.

Además, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 16 grados.

Según se establece, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Suroeste que irán a una velocidad de 3 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Chapala

Lunes 29 de septiembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 18

Martes 30 de septiembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 17

Miércoles 1 de octubre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 18

Jueves 2 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 18

Viernes 3 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 19

Sábado 4 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 17

Domingo 5 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 16

