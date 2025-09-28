Clima en Tapalpa hoy: el pronóstico para el domingo 28 de septiembre de 2025

El clima en Tapalpa para este domingo 28 de septiembre anticipa que estará con lluvia ligera con 20 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 21 grados.

Según se comunicó, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Suroeste que irán a una velocidad de 2 kms por hora.

Con respecto a la humedad, la misma rondará el 67%.

A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 13 grados.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Tapalpa

Lunes 29 de septiembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 19 y temperatura mínima de 13

Martes 30 de septiembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 14

Miércoles 1 de octubre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 12

Jueves 2 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 13

Viernes 3 de octubre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 19 y temperatura mínima de 14

Sábado 4 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 13

Domingo 5 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 11

