Clima en Mazamitla hoy: el pronóstico para el domingo 28 de septiembre de 2025

El clima en Mazamitla para este domingo 28 de septiembre prevé que estará con lluvia moderada con 20 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 20 grados.Según se anuncia, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Sur que irán a una velocidad de 2 kms por hora.Con respecto a la humedad, la misma rondará el 80%.Lunes 29 de septiembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 19 y temperatura mínima de 12Martes 30 de septiembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 18 y temperatura mínima de 13Miércoles 1 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 12Jueves 2 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 12Viernes 3 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 19 y temperatura mínima de 13Sábado 4 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 10Domingo 5 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 10