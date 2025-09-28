Clima en Mazamitla hoy: el pronóstico para el domingo 28 de septiembre de 2025

El clima en Mazamitla para este domingo 28 de septiembre prevé que estará con lluvia moderada con 20 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 20 grados.

Según se anuncia, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Sur que irán a una velocidad de 2 kms por hora.

Con respecto a la humedad, la misma rondará el 80%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Mazamitla

Lunes 29 de septiembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 19 y temperatura mínima de 12

Martes 30 de septiembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 18 y temperatura mínima de 13

Miércoles 1 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 12

Jueves 2 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 12

Viernes 3 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 19 y temperatura mínima de 13

Sábado 4 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 10

Domingo 5 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 10

