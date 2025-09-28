Clima en Ciudad de México hoy: el pronóstico para el domingo 28 de septiembre de 2025

El clima en Ciudad de México para este domingo 28 de septiembre informa que estará con lluvia moderada con 20 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 20 grados.Según se comunicó, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Sur que irán a una velocidad de 2 kms por hora.En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 73%.Lunes 29 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 14Martes 30 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 14Miércoles 1 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 13Jueves 2 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 13Viernes 3 de octubre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 18 y temperatura mínima de 13Sábado 4 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 14 y temperatura mínima de 10Domingo 5 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 19 y temperatura mínima de 12Clima en Tonalá Clima en Tlaquepaque Clima en Guadalajara Clima en Chapala Clima en Cancún Clima en Tapalpa Clima en El Salto Clima en Zapopan Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Puerto Vallarta Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Monterrey Clima en Mazamitla