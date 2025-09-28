Domingo, 28 de Septiembre 2025

Clima en Ciudad de México hoy: el pronóstico para el domingo 28 de septiembre de 2025

Conoce el pronóstico del clima para la ciudad de Ciudad de México

El clima en Ciudad de México para este domingo 28 de septiembre informa que estará con lluvia moderada con 20 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 20 grados.

Según se comunicó, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Sur que irán a una velocidad de 2 kms por hora.

En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 73%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Ciudad de México

Lunes 29 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 14

Martes 30 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 14

Miércoles 1 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 13

Jueves 2 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 13

Viernes 3 de octubre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 18 y temperatura mínima de 13

Sábado 4 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 14 y temperatura mínima de 10

Domingo 5 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 19 y temperatura mínima de 12

