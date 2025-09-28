Clima en Puerto Vallarta hoy: el pronóstico para el domingo 28 de septiembre de 2025

El clima en Puerto Vallarta para este domingo 28 de septiembre prevé que estará con lluvia moderada con 32 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 32 grados.

Según se anuncia, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Noroeste que irán a una velocidad de 3 kms por hora.

Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 24 grados.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Puerto Vallarta

Lunes 29 de septiembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 23

Martes 30 de septiembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 24

Miércoles 1 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 24

Jueves 2 de octubre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 24

Viernes 3 de octubre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 24

Sábado 4 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 23

Domingo 5 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 24

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Ciudad de México

Clima en Cancún

Clima en Chapala

Clima en Monterrey

Clima en El Salto

Clima en Mazamitla

Clima en Tepatitlán de Morelos

Clima en Tonalá

Clima en Tapalpa

Clima en Tlajomulco de Zúñiga

Clima en Zapopan

Clima en Tlaquepaque

Clima en Guadalajara

