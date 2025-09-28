Clima en Puerto Vallarta hoy: el pronóstico para el domingo 28 de septiembre de 2025

El clima en Puerto Vallarta para este domingo 28 de septiembre prevé que estará con lluvia moderada con 32 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 32 grados.Según se anuncia, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Noroeste que irán a una velocidad de 3 kms por hora.Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 24 grados.Lunes 29 de septiembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 23Martes 30 de septiembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 24Miércoles 1 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 24Jueves 2 de octubre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 24Viernes 3 de octubre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 24Sábado 4 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 23Domingo 5 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 24Clima en Ciudad de México Clima en Cancún Clima en Chapala Clima en Monterrey Clima en El Salto Clima en Mazamitla Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Tonalá Clima en Tapalpa Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Zapopan Clima en Tlaquepaque Clima en Guadalajara