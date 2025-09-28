Clima en Cancún hoy: el pronóstico para el domingo 28 de septiembre de 2025

El clima en Cancún para este domingo 28 de septiembre determina que estará con cielo claro con 33 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 33 grados.

Según se informó, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Este que irán a una velocidad de 4 kms por hora.

Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 26 grados.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Cancún

Lunes 29 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 25

Martes 30 de septiembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 25

Miércoles 1 de octubre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 25

Jueves 2 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 24

Viernes 3 de octubre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 25

Sábado 4 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 24

Domingo 5 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 24

