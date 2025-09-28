Domingo, 28 de Septiembre 2025

Jalisco |

Clima en Tepatitlán de Morelos hoy: el pronóstico para el domingo 28 de septiembre de 2025

Conoce el pronóstico del clima para la ciudad de Tepatitlán de Morelos

Clima en Tepatitlán de Morelos hoy: el pronóstico para el domingo 28 de septiembre de 2025

El clima en Tepatitlán de Morelos para este domingo 28 de septiembre informa que estará con lluvia moderada con 22 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 23 grados.

A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 16 grados.

Según se comunicó, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Sur que irán a una velocidad de 1 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Tepatitlán de Morelos

Lunes 29 de septiembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 15

Martes 30 de septiembre de 2025: lluvia de gran intensidad, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 16

Miércoles 1 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 14

Jueves 2 de octubre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 13

Viernes 3 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 13

Sábado 4 de octubre de 2025: nubes dispersas, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 13

Domingo 5 de octubre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 13

