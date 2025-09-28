Clima en Tepatitlán de Morelos hoy: el pronóstico para el domingo 28 de septiembre de 2025

El clima en Tepatitlán de Morelos para este domingo 28 de septiembre informa que estará con lluvia moderada con 22 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 23 grados.A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 16 grados.Según se comunicó, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Sur que irán a una velocidad de 1 kms por hora.Lunes 29 de septiembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 15Martes 30 de septiembre de 2025: lluvia de gran intensidad, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 16Miércoles 1 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 14Jueves 2 de octubre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 13Viernes 3 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 13Sábado 4 de octubre de 2025: nubes dispersas, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 13Domingo 5 de octubre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 13Clima en Mazamitla Clima en Tonalá Clima en Guadalajara Clima en Ciudad de México Clima en Monterrey Clima en Zapopan Clima en Cancún Clima en El Salto Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Tapalpa Clima en Tlaquepaque Clima en Chapala Clima en Puerto Vallarta