Domingo, 28 de Septiembre 2025

LO ÚLTIMO DE Jalisco

Jalisco |

Clima en El Salto hoy: el pronóstico para el domingo 28 de septiembre de 2025

Conoce el pronóstico del clima para la ciudad de El Salto

Por: Redacción web .

Clima en El Salto hoy: el pronóstico para el domingo 28 de septiembre de 2025

Clima en El Salto hoy: el pronóstico para el domingo 28 de septiembre de 2025

El clima en El Salto para este domingo 28 de septiembre anticipa que estará con lluvia ligera con 25 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 26 grados.

En relación a la humedad, la misma rondará el 50%.

Además, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 15 grados.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en El Salto

Lunes 29 de septiembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 16

Martes 30 de septiembre de 2025: lluvia de gran intensidad, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 17

Miércoles 1 de octubre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 17

Jueves 2 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 16

Viernes 3 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 16

Sábado 4 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 15

Domingo 5 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 14

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Tlaquepaque
Clima en Tlajomulco de Zúñiga
Clima en Monterrey
Clima en Tonalá
Clima en Zapopan
Clima en Tepatitlán de Morelos
Clima en Puerto Vallarta
Clima en Mazamitla
Clima en Ciudad de México
Clima en Cancún
Clima en Guadalajara
Clima en Tapalpa
Clima en Chapala

Temas

  • Clima en El Salto
  • Clima

Lee También

Recibe las últimas noticias en tu e-mail

Todo lo que necesitas saber para comenzar tu día

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones