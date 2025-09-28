Clima en El Salto hoy: el pronóstico para el domingo 28 de septiembre de 2025

El clima en El Salto para este domingo 28 de septiembre anticipa que estará con lluvia ligera con 25 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 26 grados.En relación a la humedad, la misma rondará el 50%.Además, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 15 grados.Lunes 29 de septiembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 16Martes 30 de septiembre de 2025: lluvia de gran intensidad, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 17Miércoles 1 de octubre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 17Jueves 2 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 16Viernes 3 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 16Sábado 4 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 15Domingo 5 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 14Clima en Tlaquepaque Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Monterrey Clima en Tonalá Clima en Zapopan Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Puerto Vallarta Clima en Mazamitla Clima en Ciudad de México Clima en Cancún Clima en Guadalajara Clima en Tapalpa Clima en Chapala