Clima en El Salto hoy: el pronóstico para el domingo 28 de septiembre de 2025

El clima en El Salto para este domingo 28 de septiembre anticipa que estará con lluvia ligera con 25 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 26 grados.

En relación a la humedad, la misma rondará el 50%.

Además, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 15 grados.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en El Salto

Lunes 29 de septiembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 16

Martes 30 de septiembre de 2025: lluvia de gran intensidad, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 17

Miércoles 1 de octubre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 17

Jueves 2 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 16

Viernes 3 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 16

Sábado 4 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 15

Domingo 5 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 14

