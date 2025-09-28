Clima en Zapopan hoy: el pronóstico para el domingo 28 de septiembre de 2025

El clima en Zapopan para este domingo 28 de septiembre determina que estará con lluvia moderada con 23 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 25 grados.Según se establece, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Oeste que irán a una velocidad de 2 kms por hora.Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 16 grados.Lunes 29 de septiembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 16Martes 30 de septiembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 16Miércoles 1 de octubre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 15Jueves 2 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 15Viernes 3 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 15Sábado 4 de octubre de 2025: nubes dispersas, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 14Domingo 5 de octubre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 13Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Chapala Clima en Monterrey Clima en El Salto Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Tlaquepaque Clima en Tapalpa Clima en Ciudad de México Clima en Puerto Vallarta Clima en Cancún Clima en Tonalá Clima en Mazamitla Clima en Guadalajara