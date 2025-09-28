Clima en Monterrey hoy: el pronóstico para el domingo 28 de septiembre de 2025

El clima en Monterrey para este domingo 28 de septiembre determina que estará con nubes dispersas con 29 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 30 grados.

Según se establece, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Este que irán a una velocidad de 4 kms por hora.

Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 19 grados.

Acerca de a la humedad, la misma rondará el 54%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Monterrey

Lunes 29 de septiembre de 2025: muy nuboso, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 21

Martes 30 de septiembre de 2025: nubes dispersas, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 22

Miércoles 1 de octubre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 22

Jueves 2 de octubre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 22

Viernes 3 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 22

Sábado 4 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 20

Domingo 5 de octubre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 20

