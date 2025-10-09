Aunque la audiencia de vinculación de Omar ‘N’ del próximo viernes 10 de octubre será en relación con el presunto abuso sexual infantil cometido en contra de una víctima identificada con las iniciales A.S.I de R.A, esta mañana se dio a conocer que el exfutbolista de Chivas tiene al menos dos carpetas de investigación de otros casos que se dieron a conocer en administraciones pasadas. Dicha información fue confirmada por la Vicefiscal de investigación especializada en mujeres, niñas, niños, adolescentes, familia y razón de género, Elizabeth Canales, quien indicó que las carpetas están "en archivo" y serán revisadas.

“Hay un antecedente, al parecer, de dos carpetas previas que están en archivo, que es lo que se está checando porque están en archivo de concentración, es decir, son anteriores. Se están revisando para en su momento poderles dar información precisa y oportuna, pero la que está abierta y actual sólo es una, y es la continuación de la audiencia inicial de mañana […]. Sólo tenemos el antecedente que es una sola víctima en cada carpeta, y necesitamos revisarlas para poder estar en condiciones de manifestar la información correspondiente”, comentó.

La Vicefiscal no ofreció mayores detalles de los dos casos previos, pues enfatizó que se deben revisar los antecedentes en el archivo de concentración. Aunque tampoco dio a conocer los delitos por los que se le investigó, se presume que también podría tratarse de abuso sexual, pues el pasado lunes el secretario de Gobierno de Jalisco, Salvador Zamora, confirmó que Omar ‘N’ enfrenta más acusaciones en su contra. En funcionario señaló que la denuncia que pesa sobre el ex seleccionado nacional no es por un caso, sino por varios.

Con todo, Canales no descartó que ambas carpetas de administraciones pasadas, y que serán desarchivadas, puedan ser incluidas en la imputación que actualmente pesa sobre el máximo goleador en la historia del Guadalajara.

“Es un asunto que está iniciando, que necesitamos en primera instancia que el juez resuelva su situación jurídica para, en base en eso, iniciar un proceso y ya estar en posibilidades de que el juez nos marque la pauta para un posible plazo de cierre de investigación complementaria. Tendría que checar los antecedentes para valorar todo ese tipo de situaciones”, añadió.

