La Fiscalía de Jalisco informó de la clausura de un centro de rehabilitación el pasado 7 de octubre, tras un operativo implementado en el municipio de Tonalá. El operativo respondió al reporte de distintas irregularidades en el sitio.

Los oficiales atendieron una llamada anónima que refería que dentro del centro de rehabilitación al parecer ocurrían casos de maltrato, ya que se escuchaban gritos y lamentos.

A inicios del mes de octubre de este año, habría perdido la vida un masculino interno, por lo que ya se indaga la posible comisión de distintos delitos a través de una carpeta de investigación.

Sobre este caso, aún se está a la espera de los dictámenes acerca de las posibles causas de muerte de la víctima, que serán tomados en cuenta para continuar las averiguaciones y determinar si se cometió algún delito.

El centro de rehabilitación se encuentra ubicado en la colonia Jalisco, segunda sección, del municipio de Tonalá.

Al interior fueron localizados 17 internos, quienes coincidieron en sus entrevistas que no habían sido víctimas de delitos. Durante la diligencia, no hubo coincidencias con reportes por desaparición o con mandatos judiciales vigentes.

Las autoridades municipales procedieron a la clausura del establecimiento al no encontrar licencias o permisos, por lo que los internos fueron reintegrados al seno familiar. Por otra parte, la COPRISJAL solo identificó irregularidades menores en el ámbito de sus verificaciones.

