Jalisco | Tormenta

ALERTA en Jalisco por formación de ciclón "Raymond"

Tal como lo indicaba el pronóstico, el ciclón tropical número 17 se formó en el Pacífico mexicano; se trata de la tormenta tropical "Raymond"

Por: Óscar Ernesto Álvarez Gutiérrez

La tormenta tropical

La tormenta tropical "Raymond" pasará cerca de Jalisco, según su trayectoria prevista. ESPECIAL / CANVA

Tal como se tenía previsto, la tormenta tropical "Raymond" se formó en el océano Pacífico, cerca de las costas mexicanas. Es el ciclón tropical número 17, de hasta 20 que se esperan durante esta temporada en dicha cuenca.

La Comisión Nacional del Agua (Conagua), a través del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), fuente climática oficial del Gobierno de México, informó este jueves 9 de octubre que la tormenta tropical "Raymond" se formó en el Pacífico mexicano.

El SMN compartió que la depresión tropical Diecisiete-E se intensificó a la tormenta tropical "Raymond".

Su centro se localiza a 125 kilómetros al sur-suroeste de Técpan de Galeana, Guerrero, y a 190 kilómetros al sur-sureste de Zihuatanejo, Guerrero.

Presenta vientos máximos sostenidos de 75 km/h, rachas de 95 km/h y desplazamiento hacia el oeste-noroeste a 22 km/h.

Se mantiene vigilancia por efecto de vientos de tormenta tropical desde Zihuatanejo, Guerrero, hasta Cabo Corrientes, Jalisco.

Lluvias a 24 horas:

Torrenciales (150 a 250 mm) Guerrero (costa y suroeste) y Michoacán (costa)
Intensas (75 a 150 mm) Oaxaca (norte y suroeste)
Muy fuertes (50 a 75 mm) Colima
Fuertes (25 a 50 mm) Jalisco

Autoridades piden extremar precauciones a la población en general en las zonas de los estados mencionados por lluvias, viento y oleaje (incluyendo la navegación marítima) y atender las recomendaciones emitidas por las autoridades del Sistema Nacional de Protección Civil, en cada entidad.

Con información del Servicio Meteorológico Nacional

