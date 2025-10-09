Tal como se tenía previsto, la tormenta tropical "Raymond" se formó en el océano Pacífico, cerca de las costas mexicanas . Es el ciclón tropical número 17, de hasta 20 que se esperan durante esta temporada en dicha cuenca.

La Comisión Nacional del Agua (Conagua), a través del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), fuente climática oficial del Gobierno de México, informó este jueves 9 de octubre que la tormenta tropical "Raymond" se formó en el Pacífico mexicano.

El SMN compartió que la depresión tropical Diecisiete-E se intensificó a la tormenta tropical "Raymond" .

Su centro se localiza a 125 kilómetros al sur-suroeste de Técpan de Galeana, Guerrero, y a 190 kilómetros al sur-sureste de Zihuatanejo, Guerrero.

Presenta vientos máximos sostenidos de 75 km/h, rachas de 95 km/h y desplazamiento hacia el oeste-noroeste a 22 km/h.

Se mantiene vigilancia por efecto de vientos de tormenta tropical desde Zihuatanejo, Guerrero, hasta Cabo Corrientes, Jalisco.

Lluvias a 24 horas:

Torrenciales (150 a 250 mm) Guerrero (costa y suroeste) y Michoacán (costa) Intensas (75 a 150 mm) Oaxaca (norte y suroeste) Muy fuertes (50 a 75 mm) Colima Fuertes (25 a 50 mm) Jalisco

Autoridades piden extremar precauciones a la población en general en las zonas de los estados mencionados por lluvias, viento y oleaje (incluyendo la navegación marítima) y atender las recomendaciones emitidas por las autoridades del Sistema Nacional de Protección Civil, en cada entidad.

Con información del Servicio Meteorológico Nacional

