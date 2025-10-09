Según informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), las bandas nubosas de la tormenta “Priscilla” —cuyo desplazamiento es paralelo a la costa occidental de Baja California Sur—; una zona de baja presión que podría volverse el ciclón tropical “Raymond”, frente a las costas de Guerrero y Michoacán; la vaguada monzónica en el Pacífico Sur Mexicano; y el ingreso de humedad del océano Pacífico y el golfo de México, traerán fuertes lluvias —de 25 a 50 mm— en Baja California Sur, Jalisco y Colima. Al interior del Área Metropolitana de Guadalajara se registra la caída de fuerte lluvia en horas de la tarde.En la ciudad de Guadalajara, el cielo estará muy nublado, con temperaturas que oscilarán entre los 26 y los 16 grados centígrados, junto a ráfagas de viento Noroeste que correrán a 55 km/h. Hoy, también se reporta la caída de tormenta en el 80% de su región —con una acumulación de agua de 4.9 milímetros— en punto de la madrugada:Por último, el SMN reportó que, a las 06:00 horas, una zona de baja presión presentó 90% de probabilidad para desarrollo ciclónico en 48 horas y en 7 días. Esta se localizó a 130 kilómetros al sur de Acapulco, en Guerrero, con desplazamiento hacia el oeste-noroeste a una velocidad entre 16 y 24 km/h. En caso de evolucionar a tormenta, pasaría a llamarse “Raymond”, la número 17 de la temporada del Pacífico.Con información del SMN, IAM, y Meteored.*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp.AO