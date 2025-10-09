Jueves, 09 de Octubre 2025

Jalisco

Viene por la tarde la tormenta a Guadalajara

Este es el clima que le aguarda en horas de la tarde a la ciudad tapatía

Por: Ámbar Orozco

Al interior de Guadalajara se espera cielo cubierto y tormenta. EL INFORMADOR / ARCHIVO

Según informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), las bandas nubosas de la tormenta “Priscilla” —cuyo desplazamiento es paralelo a la costa occidental de Baja California Sur—; una zona de baja presión que podría volverse el ciclón tropical “Raymond”, frente a las costas de Guerrero y Michoacán; la vaguada monzónica en el Pacífico Sur Mexicano; y el ingreso de humedad del océano Pacífico y el golfo de México, traerán fuertes lluvias —de 25 a 50 mm— en Baja California Sur, Jalisco y  Colima. Al interior del Área Metropolitana de Guadalajara se registra la caída de fuerte lluvia en horas de la tarde.

A esta lloverá hoy, 9 de octubre, en Guadalajara

En la ciudad de Guadalajara, el cielo estará muy nublado, con temperaturas que oscilarán entre los 26 y los 16 grados centígrados, junto a ráfagas de viento Noroeste que correrán a 55 km/h. Hoy, también se reporta la caída de tormenta en el 80% de su región —con una acumulación de agua de 4.9 milímetros— en punto de la madrugada:

02:00 PM Lluvia (60%) Acumulación de agua de 0.2 milímetros
03:00 PM Tormenta (50%) Acumulación de agua de 0.8 milímetros
05:00 PM Lluvia (60%) Acumulación de agua de 1.1 milímetros
08:00 PM Lluvia (40%) Acumulación de agua de 1.7 milímetros
11:00 PM Lluvia (30%) Acumulación de agua de 0.1 milímetros

¿Dónde se halla el posible ciclón tropical “Raymond”?

Por último, el SMN reportó que, a las 06:00 horas, una zona de baja presión presentó 90% de probabilidad para desarrollo ciclónico en 48 horas y en 7 días. Esta se localizó a 130 kilómetros al sur de Acapulco, en Guerrero, con desplazamiento hacia el oeste-noroeste a una velocidad entre 16 y 24 km/h. En caso de evolucionar a tormenta, pasaría a llamarse “Raymond”, la número 17 de la temporada del Pacífico.

Con información del SMN, IAM, y Meteored.

