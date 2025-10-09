El día de hoy, jueves 9 de octubre, De acuerdo con información del Instituto de Astronomía y Meteorología (IAM), se aprecia una zona de baja presión en el sur de las costas mexicanas que estará favoreciendo el ingreso de humedad hacia el sur del país.

Por otro lado, en el centro y el occidente del país se espera que, para esta tarde y noche, se presenten lluvias significativas.

Respecto al estado de Jalisco, se prevén lluvias durante la tarde de hoy. Chubascos con actividad eléctrica podrían presentarse en diferentes regiones por la tarde y noche, al igual que en la Área Metropolitana de Guadalajara (AMG), donde también se prevé cielo nublado. No obstante, existe probabilidad de chubascos durante la mañana.

En cuanto a las temperaturas de este día, se mantendrán entre los 25 y 28 grados Celsius.

Lluvias en Guadalajara HOY, 9 de octubre por la noche

Según Meteored, en la AMG, para el horario de la noche, se prevé lluvia débil con una probabilidad de entre 30 % y 40 % en la región; asimismo, cielo parcialmente nuboso.

¿Cómo estará el clima en Guadalajara esta noche, 9 de octubre?

Hora Temperatura Se pronostica 19:00 22° Lluvia débil con probabilidad de 30% en la región 20:00 19° Lluvia débil con probabilidad de 40% en la región 21:00 20° Parcialmente nuboso 22:00 20° Parcialmente nuboso 23:00 19° Lluvia débil con probabilidad de 30% en la región

Con información de Meteored y el Instituto de Astronomía y Meteorología (IAM).

