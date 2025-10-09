Con el objetivo de que los habitantes del Área Metropolitana de Guadalajara (AMG) disfruten de las actividades que ofrece la edición número 60 de las Fiestas de Octubre, este jueves 9 de octubre las tres líneas del Tren Ligero extenderán su horario de servicio.

El anuncio fue publicado en los canales oficiales del Sistema de Tren Eléctrico Urbano (Siteur), donde se detalló que los trenes estarán operando hasta la 1:00 a.m., por lo que los visitantes de la feria contarán con más tiempo para moverse por la ciudad.

Cada año, durante el periodo que abarca las Fiestas de Octubre, es habitual que los servicios estén disponibles más tarde durante los días de mayor afluencia, con el propósito de apoyar el regreso de los asistentes a sus hogares y que la diversión no se vea opacada por las preocupaciones de transporte.

Anteriormente, el organismo encargado de la administración de los sistemas de transporte público masivo, confirmó que todos los viernes, sábados y domingos, durante las Fiestas de Octubre, se ampliará el horario de servicio.

Las Fiestas de Octubre 2025 se llevan a cabo del 3 de octubre al 4 de noviembre en el Auditorio Benito Juárez, ubicado en la avenida Mariano Bárcena s/n, en la colonia Auditorio del municipio de Zapopan.

Tomar la Línea 1 del Tren Ligero es una de las vías más directas para llegar a las Fiestas de Octubre, ya que sus estaciones Periférico Norte y Auditorio están a solo unas cuadras de distancia del recinto. Cabe decir que esta ruta conecta con la Línea 2 en la estación Juárez y con la Línea 3 en la estación Ávila Camacho.

Horarios especiales del tren ligero por Fiestas de Octubre 2025

Línea 1: última salida al las 12:30 a.m. en sus terminales Periférico Sur y Auditorio.

Línea 2: última salida a las 12:30 a.m. en sus terminales Juárez y Tetlán.

Línea 3: última salida a as 12:30 a.m. en sus terminales Arcos de Zapopan y Central de Autobuses.

