Las tormentas se harán presentes en el Área Metropolitana de Guadalajara (AMG) durante el último día de la semana.

La probabilidad de lluvias para Guadalajara este viernes es del 80 por ciento. Se esperan chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso .

No te pierdas: ALERTA en Jalisco por formación de ciclón "Raymond"

Meteored informa que se verán principalmente cielos cubiertos en Guadalajara, aunque se esperan por la tarde. Las temperaturas oscilarán entre 17 °C y 27 °C durante el día, cuya máxima se alcanzará sobre las 13:00 horas. A lo largo del día, prevalecerá el viento fuerte de este, con rachas que podrán llegar hasta 53 km/h por la mañana.

Lluvia en Guadalajara

11:00 horas Parcialmente nuboso 25 °C 14:00 horas Tormenta (50% de probabilidad de lluvia) 26 °C 17:00 horas Tormenta (50% de probabilidad de lluvia) 23 °C 20:00 horas Lluvia débil (50% de probabilidad de lluvia) 19 °C 23:00 horas Lluvia débil (30% de probabilidad de lluvia) 17 °C

La probabilidad de lluvia para Guadalajara es mayor entre las 02:00 PM y las 08:00 PM .

Clima del viernes 10 al domingo 12 de octubre de 2025

La zona de baja presión con alta probabilidad para desarrollo ciclónico o posible ciclón tropical durante el viernes bordeará las costas de Michoacán, Colima y Jalisco, desplazándose durante el sábado y domingo hacia Baja California Sur. Su circulación y desprendimientos nubosos ocasionarán lluvias muy fuertes a puntuales intensas, vientos intensos y oleaje elevado en los estados mencionados; además de Sinaloa y Nayarit.

Un frente frío asociado con la corriente en chorro subtropical y con una vaguada en altura se aproximará e ingresará sobre el noroeste de México, por lo que se prevén lluvias fuertes a muy fuertes y descenso de temperatura en dicha región.

Un canal de baja presión se extenderá sobre la Mesa del Norte y Mesa Central, en interacción con el ingreso de humedad de ambos océanos y divergencia, ocasionará chubascos y lluvias fuertes en el norte, noreste, centro, oriente y sur de la República Mexicana.

Una nueva onda tropical (núm. 37) ingresará y recorrerá la península de Yucatán y el sureste mexicano, interactuará con un canal de baja presión y una vaguada en altura que se extenderán sobre dichas regiones, además de los desprendimientos nubosos de la vaguada monzónica en el Pacífico Sur mexicano, condiciones que originarán lluvias fuertes a muy fuertes en las mencionadas regiones.

Con información del Servicio Meteorológico Nacional

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

OA