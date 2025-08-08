Lluvias se harán presentes en el Área Metropolitana de Guadalajara (AMG) este sábado 09 de agosto. Aquí los detalles de las condiciones del clima para la ciudad:

Meteored prevé para mañana en Guadalajara cielos nubosos, aunque se esperan más por la tarde . Las temperaturas oscilarán entre 16 °C y 27 °C durante el día, cuya máxima se alcanzará sobre las 15:00 horas. A lo largo del día, prevalecerá el viento moderado de sureste, con rachas que podrán llegar hasta 34 km/h por la tarde.

La probabilidad de lluvia para el sábado en Guadalajara es del 80 por ciento , aunque las precipitaciones serán más propensas por la tarde.

Lluvia para Guadalajara el sábado

08:00 Horas Parcialmente nuboso 17 °C 11:00 Horas Parcialmente nuboso 22 °C 14:00 Horas 30% de probabilidad de lluvia (Tormenta) 26 °C 17:00 Horas 60% de probabilidad de lluvia (Tormenta) 24 °C

Te puede interesar: Hora de LLUVIA en Guadalajara hoy viernes

Clima nacional del sábado 09 al lunes 11 de agosto de 2025

Durante el periodo de pronóstico, el ciclón tropical “Ivo” se localizará al suroeste de la península de Baja California, manteniendo su desplazamiento hacia el oeste, sin generar efectos en el territorio nacional.

Por su parte, una vaguada en altura, canales de baja presión en el noreste, occidente, oriente y sureste del país, incluida la península de Yucatán, así como el ingreso de humedad del golfo de México, mar Caribe y océano Pacífico, e inestabilidad en niveles altos de la atmósfera, ocasionarán chubascos y lluvias fuertes en las regiones mencionadas además del sur del país, las cuales podrían acompañarse con descargas eléctricas.

Asimismo, el monzón mexicano generará chubascos y lluvias puntuales fuertes en el noroeste del territorio nacional, pronosticándose lluvias puntuales muy fuertes en Sonora y Chihuahua.

Continuará el ambiente caluroso a muy caluroso sobre entidades del norte del país, el litoral del Pacífico, el litoral del golfo de México y la península de Yucatán. Asimismo, se da por finalizada la onda de calor para Baja California, Baja California Sur, Sonora, Sinaloa y Oaxaca.

Los sistemas meteorológicos mencionados ocasionarán los siguientes efectos:

Sábado 09 de agosto:

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Sonora, Chihuahua, Durango, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Veracruz, Guerrero, Ciudad de México, Estado de México, Oaxaca y Chiapas. Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Baja California Sur, Nuevo León, Tamaulipas, Zacatecas, San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro, Aguascalientes, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala, Morelos, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Baja California y Coahuila.

Con información del Servicio Meteorológico Nacional y de Meteored

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

OA