Recientemente se dio a conocer que Rafael Caro Quintero, preso en Estados Unidos, no enfrentará la pena de muerte en su juicio en aquel país. En este contexto, los abogados del capo mexicano han manifestado una serie de quejas. Aquí los detalles:

Los abogados de Rafael Caro Quintero se han quejado de incomunicación y aislamiento extremo en la cárcel de Brooklyn, Nueva York . Indicaron que con base en "mitos" le imponen restricciones carcelarias propias de un terrorista .

Sus abogados presentaron una carta al juez Frederic Bloc, en la que dicen que “el Sr. Quintero está esencialmente confinado en una celda pequeña y sin ventanas. Permanece solo en esta celda 23 horas al día de lunes a viernes; los fines de semana está confinado las 24 horas del día y no se le permite hacer ejercicio”.

"Sus comidas se le entregan a través de una ranura en la puerta; come solo. La luz permanece encendida en todo momento. Con un aire acondicionado irregular, a menudo carece de suficiente ropa de abrigo o mantas para evitar temblar".

"Desde su llegada a este distrito en febrero de 2025, su único contacto con su familia ha sido una o dos breves llamadas telefónicas monitoreadas con familiares en México . Los únicos visitantes del Sr. Quintero han sido los integrantes de su equipo de defensa designado por el tribunal. Además, desde la imposición de las SAMs, al Sr. Quintero no se le ha permitido ni siquiera un contacto indirecto con su familia , ya que a su equipo de defensa se le prohíbe difundir comunicaciones suyas a terceros", indicaron.

"Las alegaciones del gobierno en la acusación formal (Indictment), el memorando de detención (Detention Memorandum) y las SAMs perpetúan los mitos y leyendas que han rodeado al Sr. Quintero durante años.

"Sin embargo, el gobierno no ha presentado ejemplos concretos de violencia contra testigos ni de actividad delictiva continuada mientras ha estado bajo custodia. Dado que las SAMs no demuestran de manera fáctica que el Sr. Quintero represente un peligro de actividad delictiva o de fuga, sus restricciones carecen de justificación", mencionaron.

"El gobierno ha impuesto estas restricciones a la defensa sin demostrar que el Sr. Quintero vaya a, o pueda, utilizar a sus abogados para facilitar actos de terrorismo o cualquier otro acto que implique el riesgo de muerte o lesiones corporales graves para personas. A riesgo de decir lo obvio, el Tribunal ha designado a abogados defensores para representar al Sr. Quintero. Ni los abogados defensores ni su personal conocían previamente al Sr. Quintero, y el gobierno no ha presentado prueba alguna de que el Sr. Quintero haya intentado manipular a sus abogados", indicaron.

A Caro Quintero, cofundador del extinto Cártel de Guadalajara y luego cabecilla del Cártel de Sinaloa, se le acusa de dirigir una empresa criminal; conspiración para asesinato -incluyendo el secuestro, la tortura y el homicidio de "Kiki" Camarena en 1985-; más dos cargos de conspiración para la distribución internacional de narcóticos y otro por uso ilegal de armas de fuego para promover el narcotráfico.

