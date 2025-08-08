La tormenta tropical Ivo continúa su desplazamiento por el Pacífico y, aunque se aleja gradualmente de las costas mexicanas, sus efectos todavía se sentirán en algunas regiones del país.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), a las 15:15 horas, tiempo del centro de México, el sistema se ubicaba a 310 kilómetros al sur-suroeste de Cabo San Lucas, Baja California Sur, con vientos máximos sostenidos de 100 km/h, rachas de hasta 120 km/h y un movimiento hacia el oeste a 20 km/h.

El servicio dependiente de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), señaló que los desprendimientos nubosos del sistema originarán lluvias muy fuertes en el sur de Baja California Sur, Durango, Sinaloa y Jalisco, asimismo se informó que en las costas de Sinaloa, Nayarit y Jalisco, las olas podrían alcanzar entre 1 y 2 metros.

Mientras que se esperan lluvias puntuales fuertes en Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Chihuahua, Durango, Zacatecas, y Aguascalientes.

El SMN advirtió que las precipitaciones podrían presentarse con descargas eléctricas y caída de granizo, lo que aumentaría el riesgo de encharcamientos, deslaves e inundaciones en zonas bajas. Los vientos también podrían derribar árboles y anuncios publicitarios.

Las autoridades exhortan a la población a mantenerse informada mediante los avisos oficiales, seguir las recomendaciones de Protección Civil y extremar precauciones ante el oleaje y las ráfagas de viento.

YC