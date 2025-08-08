Tres estados de la República tienen pronóstico de lluvias muy fuertes este viernes 08 de agosto, advirtió el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), fuente climática oficial del Gobierno de México.

Este día, la tormenta tropical “Ivo” se desplazará al suroeste de Baja California Sur , su circulación y desprendimientos nubosos ocasionarán lluvias fuertes a puntuales muy fuertes, vientos fuertes y oleaje elevado en Baja California Sur, Jalisco, Nayarit y Colima . Se prevé que los efectos disminuyan gradualmente en el occidente de México, en el transcurso de la tarde.

Por otra parte, el monzón mexicano e inestabilidad atmosférica, ocasionarán lluvias puntuales fuertes en el noroeste del país, y lluvias puntuales muy fuertes en Durango y Sinaloa.

Asimismo, canales de baja presión sobre el noreste, oriente y sureste del país, incluida la península de Yucatán, aunados a inestabilidad atmosférica y al ingreso de humedad del mar Caribe, golfo de México y océano Pacífico, ocasionarán chubascos y lluvias fuertes en las regiones mencionadas, además del sur del país.

Finalmente, continuará el ambiente caluroso a muy caluroso sobre entidades del norte del país, el litoral del Pacífico, el litoral del golfo de México y la península de Yucatán. Además, se mantiene la onda de calor en Baja California, Baja California Sur, Sonora, Sinaloa y Oaxaca.

Pronóstico de lluvias para hoy 08 de agosto de 2025:

Lluvias fuertes a puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Durango, Sinaloa y Jalisco. Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Baja California Sur, Sonora (sureste), Chihuahua (suroeste), Nayarit, Colima, Michoacán, Ciudad de México, Estado de México, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Zacatecas, Aguascalientes, San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro, Puebla, Tlaxcala y Morelos. Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Baja California e Hidalgo.

Las lluvias fuertes a muy fuertes podrían reducir la visibilidad en tramos carreteros, incrementar los niveles de ríos y arroyos, y generar encharcamientos, deslaves e inundaciones.

Las rachas de viento fuertes podrían originar la caída de árboles y anuncios publicitarios.

Con información del Servicio Meteorológico Nacional

