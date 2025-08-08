El Área Metropolitana de Guadalajara (AMG) registrará lluvias este viernes 08 de agosto, especialmente durante la tarde. Aquí los detalles del pronóstico del clima:El Servicio Meteorológico Nacional (SMN), fuente climática oficial del Gobierno de México, informó que para la región Pacífico Centro se espera cielo medio nublado a nublado durante el día, con lluvias puntuales muy fuertes en Jalisco, fuertes en Nayarit, Colima y Michoacán; las lluvias antes mencionadas estarán acompañadas con descargas eléctricas, fuertes rachas de viento y posible caída de granizo; así como reducir la visibilidad en tramos carreteros, originar encharcamientos, deslaves e inundaciones, y el incremento en los niveles de ríos y arroyos. Por la mañana, ambiente templado a cálido y durante la tarde, ambiente cálido a caluroso. Viento de dirección variable de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 40 km/h en la región y oleaje de 1.0 a 2.0 metros de altura en costas de Nayarit, Jalisco, Colima y Michoacán.El Instituto de Astronomía y Meteorología (IAM), por su parte, pronostica para Guadalajara cielo parcialmente cubierto. Chubascos puntuales con posible actividad eléctrica en horas de la tarde. Las temperaturas máximas oscilarán este día entre los 26-28 °C y las mínimas entre los 17-19 °C.La probabilidad de que esta tarde se presenten lluvias en Guadalajara es del 41 por ciento. Las precipitaciones seguirán el fin de semana, siendo más posibles el domingo.El paso de la tormenta tropical “Ivo” frente a las costas del occidente provocará lluvias fuertes debido a sus bandas nubosas en el occidente y centro del país. Por otro lado, canales de baja presión en combinación con humedad entrante dejarán lluvia sobre la Península de Yucatán. Jalisco con cielo parcialmente cubierto a nublado y con lluvia en las diferentes regiones del estado. Puntualmente, acumulados importantes en regiones Altos, Norte, Ciénega, Costa Sierra Occidental, Costa Sur, Sur y Sierra de Amula.Con información del Servicio Meteorológico Nacional* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *OA