El Área Metropolitana de Guadalajara (AMG) registrará lluvias este viernes 08 de agosto, especialmente durante la tarde. Aquí los detalles del pronóstico del clima:

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN), fuente climática oficial del Gobierno de México, informó que para la región Pacífico Centro se espera cielo medio nublado a nublado durante el día, con lluvias puntuales muy fuertes en Jalisco, fuertes en Nayarit, Colima y Michoacán; las lluvias antes mencionadas estarán acompañadas con descargas eléctricas, fuertes rachas de viento y posible caída de granizo; así como reducir la visibilidad en tramos carreteros, originar encharcamientos, deslaves e inundaciones, y el incremento en los niveles de ríos y arroyos. Por la mañana, ambiente templado a cálido y durante la tarde, ambiente cálido a caluroso. Viento de dirección variable de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 40 km/h en la región y oleaje de 1.0 a 2.0 metros de altura en costas de Nayarit, Jalisco, Colima y Michoacán.

El Instituto de Astronomía y Meteorología (IAM), por su parte, pronostica para Guadalajara cielo parcialmente cubierto. Chubascos puntuales con posible actividad eléctrica en horas de la tarde . Las temperaturas máximas oscilarán este día entre los 26-28 °C y las mínimas entre los 17-19 °C.

Clima en Guadalajara

01:00 PM 24% de probabilidad de lluvia 25 °C 02:00 PM 24% de probabilidad de lluvia 26 °C 03:00 PM 24% de probabilidad de lluvia 26 °C 04:00 PM 40% de probabilidad de lluvia 26 °C 05:00 PM 41% de probabilidad de lluvia 24 °C 06:00 PM 24% de probabilidad de lluvia 23 °C

La probabilidad de que esta tarde se presenten lluvias en Guadalajara es del 41 por ciento. Las precipitaciones seguirán el fin de semana, siendo más posibles el domingo .

Clima nacional

El paso de la tormenta tropical “Ivo” frente a las costas del occidente provocará lluvias fuertes debido a sus bandas nubosas en el occidente y centro del país .

Por otro lado, canales de baja presión en combinación con humedad entrante dejarán lluvia sobre la Península de Yucatán.

Jalisco con cielo parcialmente cubierto a nublado y con lluvia en las diferentes regiones del estado . Puntualmente, acumulados importantes en regiones Altos, Norte, Ciénega, Costa Sierra Occidental, Costa Sur, Sur y Sierra de Amula.

Con información del Servicio Meteorológico Nacional

