5 cuidados que debes tener si usas un baño público

Los baños públicos suelen ser una solución práctica cuando estamos fuera de casa, pero también representan un punto de posible exposición a gérmenes y bacterias. Mantener una correcta higiene al utilizarlos es fundamental para prevenir infecciones y cuidar la salud. A continuación, te compartimos cinco recomendaciones clave para reducir riesgos al emplear este tipo de instalaciones.

1.- Evita el contacto directo con superficies

Las puertas, manijas, grifos y tapas de inodoro pueden albergar gran cantidad de microorganismos. Siempre que sea posible, utiliza papel higiénico, toallas desechables o tu codo para manipular estos elementos y minimizar el contacto directo con las manos.

2.- Lava bien tus manos

El lavado de manos es la medida más efectiva para prevenir enfermedades. Hazlo con agua y jabón durante al menos 20 segundos, asegurándote de limpiar entre los dedos y debajo de las uñas. Si no hay lavabo disponible, recurre a un gel antibacterial con al menos 60 % de alcohol.

3.- Lleva tus propios artículos de higiene

Contar con papel higiénico, toallas húmedas y gel desinfectante personales puede ser de gran ayuda, especialmente en baños donde el suministro no está garantizado o no es de buena calidad.

4.- Utiliza protectores de asiento o papel

Si necesitas sentarte, coloca un protector de papel desechable o, en su defecto, cubre el asiento con papel higiénico antes de usarlo. Esto crea una barrera que reduce el contacto directo con gérmenes presentes en la superficie.

5.- Cierra la tapa antes de accionar la descarga

En algunos baños públicos, la tapa del inodoro está ausente, pero si la tiene, es recomendable bajarla antes de tirar de la cadena. Esto ayuda a evitar que partículas microscópicas se dispersen en el aire, lo que puede reducir el riesgo de contaminación.

Seguir estos cuidados no solo protege tu salud, sino que también promueve una mayor conciencia sobre la higiene en espacios compartidos. Al final, un uso responsable de los baños públicos contribuye a que todos puedan utilizarlos de manera más segura y limpia.

