Viernes, 08 de Agosto 2025

LO ÚLTIMO DE México

México | Clima MX

AQUÍ amanece la tormenta tropical "Ivo"; dejará lluvia en Jalisco

Con la tormenta tropical “Ivo” se pronostican lluvias puntuales muy fuertes (50 a 75 mm) en Jalisco

Por: Óscar Ernesto Álvarez Gutiérrez

El pronóstico es que

El pronóstico es que "Ivo" se convierta en huracán categoría 1, en la escala Saffir-Simpson, mañana sábado. EFE / ARCHIVO

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN), fuente climática oficial del Gobierno de México, informó esta mañana del viernes 08 de agosto que la tormenta tropical "Ivo" mantiene su desplazamiento hacia el oeste-noroeste y, en su trayecto, todavía generará lluvias para Jalisco.

El SMN, a través de un comunicado, apuntó que la tormenta tropical "Ivo" propiciará lluvias fuertes a puntuales muy fuertes, así como vientos fuertes y oleaje elevado, en el occidente del país y el sur de la península de Baja California.

En su distancia al lugar más cercano, el ciclón tropical se localiza a 275 km al sur de Cabo San Lucas, Baja California Sur, y a 420 km al oeste de Cabo Corrientes, Jalisco.

Su desplazamiento actual es hacia el oeste-noroeste (295°) a 33 km/h y mantiene vientos máximos sostenidos de 95 km/h y rachas de 110 km/h.

Se pronostican lluvias puntuales muy fuertes (50 a 75 mm) en Jalisco, así como lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm) en Baja California Sur, Nayarit y Colima, las cuales podrían estar acompañadas con descargas eléctricas, además de originar el incremento en los niveles de ríos, arroyos, deslaves e inundaciones en zonas bajas de los estados indicados.

El pronóstico es que "Ivo" se convierta en huracán categoría 1, en la escala Saffir-Simpson, mañana sábado cuando esté a 325 km al sur-suroeste de Santa Fe, BCS.

Autoridades piden extremar precauciones a la población en general en las zonas de los estados mencionados por lluvias, viento y oleaje (incluyendo la navegación marítima) y atender las recomendaciones emitidas por las autoridades del Sistema Nacional de Protección Civil, en cada entidad.

Con información del Servicio Meteorológico Nacional

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

OA

Temas

Lee También

Recibe las últimas noticias en tu e-mail

Todo lo que necesitas saber para comenzar tu día

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones