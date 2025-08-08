El Servicio Meteorológico Nacional (SMN), fuente climática oficial del Gobierno de México, informó esta mañana del viernes 08 de agosto que la tormenta tropical "Ivo" mantiene su desplazamiento hacia el oeste-noroeste y, en su trayecto, todavía generará lluvias para Jalisco.

El SMN, a través de un comunicado, apuntó que la tormenta tropical "Ivo" propiciará lluvias fuertes a puntuales muy fuertes, así como vientos fuertes y oleaje elevado, en el occidente del país y el sur de la península de Baja California .

En su distancia al lugar más cercano, el ciclón tropical se localiza a 275 km al sur de Cabo San Lucas, Baja California Sur, y a 420 km al oeste de Cabo Corrientes, Jalisco .

Su desplazamiento actual es hacia el oeste-noroeste (295°) a 33 km/h y mantiene vientos máximos sostenidos de 95 km/h y rachas de 110 km/h.

Se pronostican lluvias puntuales muy fuertes (50 a 75 mm) en Jalisco, así como lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm) en Baja California Sur, Nayarit y Colima , las cuales podrían estar acompañadas con descargas eléctricas, además de originar el incremento en los niveles de ríos, arroyos, deslaves e inundaciones en zonas bajas de los estados indicados.

El pronóstico es que "Ivo" se convierta en huracán categoría 1, en la escala Saffir-Simpson, mañana sábado cuando esté a 325 km al sur-suroeste de Santa Fe, BCS.

Autoridades piden extremar precauciones a la población en general en las zonas de los estados mencionados por lluvias, viento y oleaje (incluyendo la navegación marítima) y atender las recomendaciones emitidas por las autoridades del Sistema Nacional de Protección Civil, en cada entidad.

Con información del Servicio Meteorológico Nacional

OA