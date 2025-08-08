Viernes, 08 de Agosto 2025

Sheinbaum se compromete con Tlajomulco para rescatar su vivienda abandonada

El programa forma parte del proyecto de vivienda nacional

Por: Rubí Bobadilla

Claudia Sheinbaum durante la inauguración del nuevo Hospital Regional del ISSSTE en Tlajomulco. EL INFORMADOR/ A. Navarro.

En su visita a Jalisco para la inauguración del nuevo Hospital Regional del ISSSTE en Tlajomulco, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, se comprometió con el municipio para impulsar el programa de rescate de vivienda abandonada, como parte del proyecto de vivienda nacional. 

"Seguimos dando créditos para nuevas viviendas, van a ser más de un millón 200 viviendas nuevas, y aquí en Tlajomulco, vamos a ayudar a estas viviendas que se quedaron abandonadas desde hace mucho tiempo, a poderla restaurar y restituir con los derechos, por supuesto, de quien tuvo el crédito, para poder recuperar sus viviendas de una forma accesible", afirmó la presidenta. 

