Si estás buscando ahorrar en tus compras esenciales, esta es tu oportunidad pues la Farmacia Guadalajara lanzó una serie de ofertas imperdibles que estarán disponibles este fin de semana del 8 al 10 de agosto

Durante estos tres días, podrás encontrar descuentos especiales en productos seleccionados de cuidado personal, artículos de bebé, alimentos y mucho más, aunque toma en cuenta que las siguientes ofertas solo son válidas en la Zona Metropolitana de Guadalajara y las imágenes de algunos productos pueden variar debido a los cambios en la presentación.

Prepárate para aprovechar al máximo estas rebajas y no dejes pasar la oportunidad de surtir tu despensa.

Las mejores ofertas en la Farmacia Guadalajara del fin de semana

Pan de caja multigrano centeno o blanco de 500 gr, a tan solo 40 pesos.

Aceite Kernel Vegetal 800 ml a 28 pesos.

Línea D´Gari a 25 por ciento de ahorro.

Barras Cetaphil al 2x1.

Desodorantes Lady Speed Stick,Neutro Balance o Stefano en roll on a 30 pesos cada uno.

Pañales BBTips Sensitive, etapa 4, 5 o 6, 40 piezas a solo 219 pesos cada uno.

Papel higiénico Girasol 550 hojas de 6 rollos a 53.50 pesos.

NA