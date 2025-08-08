Viernes, 08 de Agosto 2025

LO ÚLTIMO DE Economía

Economía |

Las mejores ofertas del 8 al 10 de agosto en la Farmacia Guadalajara

Prepárate para aprovechar al máximo estas rebajas y no dejes pasar la oportunidad de surtir tu despensa

Por: El Informador

Toma en cuenta que las siguientes ofertas solo son válidas en la Zona Metropolitana de Guadalajara. EL INFORMADOR/ ARCHIVO

Toma en cuenta que las siguientes ofertas solo son válidas en la Zona Metropolitana de Guadalajara. EL INFORMADOR/ ARCHIVO

Si estás buscando ahorrar en tus compras esenciales, esta es tu oportunidad pues la Farmacia Guadalajara lanzó una serie de ofertas imperdibles que estarán disponibles este fin de semana del 8 al 10 de agosto

Te recomendamos: SAT: Estas son tus obligaciones fiscales si recibes una herencia

Durante estos tres días, podrás encontrar descuentos especiales en productos seleccionados de cuidado personal, artículos de bebé, alimentos y mucho más, aunque toma en cuenta que las siguientes ofertas solo son válidas en la Zona Metropolitana de Guadalajara y las imágenes de algunos productos pueden variar debido a los cambios en la presentación.

Prepárate para aprovechar al máximo estas rebajas y no dejes pasar la oportunidad de surtir tu despensa.

Las mejores ofertas en la Farmacia Guadalajara del fin de semana

Pan de caja multigrano centeno o blanco de 500 gr, a tan solo 40 pesos.

Aceite Kernel Vegetal 800 ml a 28 pesos.

Línea D´Gari a 25 por ciento de ahorro.

Barras Cetaphil al 2x1.

Desodorantes Lady Speed Stick,Neutro Balance o Stefano en roll on a 30 pesos cada uno.

Pañales BBTips Sensitive, etapa 4, 5 o 6, 40 piezas  a solo 219 pesos cada uno.

Lee también: Gran Barata Liverpool: Aprovecha el 60% de descuento en trajes de baño para mujer

Papel higiénico Girasol 550 hojas de 6 rollos a 53.50 pesos.

NA

Temas

  • Farmacia Guadalajara
  • OFERTAS

Lee También

Recibe las últimas noticias en tu e-mail

Todo lo que necesitas saber para comenzar tu día

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones