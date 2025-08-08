Sader entrega apoyos a productores afectados por sequía en Ojuelos

Para apoyar a los productores que resultaron afectados a consecuencia de las condiciones climáticas, el Gobierno de Jalisco, a través de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER Jalisco), entregó estímulos económicos por más de 3 millones de pesos a 334 agricultores del municipio de Ojuelos.

Eduardo Ron Ramos, titular de SADER Jalisco, reconoció la labor de las y los productores quienes, pese a las adversidades, siguen trabajando la tierra para proveer a sus familias y comunidades de alimento.

"Hoy fueron 334 beneficiarios, que tuvieron una afectación. Nos da mucho gusto poder poner un granito de arena para poder paliar esa pérdida", dijo Ron Ramos.

El Secretario añadió que, para el Gobierno de Jalisco, ha sido clave diseñar estrategias que les permitan mantener su trabajo en el campo.

Por esto, se cuenta con el Fondo Emergente para la Atención del Efecto del Cambio Climático y los Desastres Naturales en el Campo, con el que se busca mitigar las pérdidas causadas por desastres naturales en el campo.

Ron Ramos destacó que el principal objetivo de la política pública de este gobierno es que a los productores les vaya bien, para que puedan seguir impulsando el crecimiento económico del estado.

Este recurso, dijo, está diseñado para disminuir sus pérdidas económicas y garantizar su permanencia en la actividad agrícola.

"Están por llegarnos 70 máquinas nuevas para darle servicio a nuestra gente del campo con caminos sacacosechas, bordeos, etcétera", apuntó.

En Ojuelos, el Fondo Emergente para la Atención del Efecto del Cambio Climático contempló un apoyo de 2 mil pesos por hectárea, —para un máximo de cinco hectáreas por productor— cubriendo un total de mil 504 hectáreas afectadas por contingencias climatológicas.

"El tema del campo en Ojuelos es un tema importante, porque también somos productores y la gente de Ojuelos sabe trabajar", destacó Juan Carlos Jasso Romo, Alcalde de Ojuelos.

El Munícipe reconoció la importancia de que los apoyos de SADER Jalisco lleguen directamente a las y los agricultores para mejorar sus condiciones de trabajo y sumar, al mismo tiempo, al crecimiento económico del municipio.

Como parte de esta gira por la zona Altos Norte de Jalisco, Ron Ramos sostuvo un encuentro fructífero con productores agropecuarios en Teocaltiche, donde se comprometió junto con Margarita Villalobos Delgado, Presidenta Municipal, en trazar una ruta de trabajo que apueste por la productividad.

Esto tendrá propuestas enfocadas a la siembra de crías de tilapia en la presa de Calera, un proyecto hidroagrícola, entre otros.

El Fondo Emergente para la Atención del Efecto del Cambio Climático y los Desastres Naturales en el Campo, tiene como fin apoyar a los agricultores que se vieron afectados en su producción producto de contingencias climatológicas catastróficas.

