En su tercera visita oficial a Jalisco como presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo inauguró la primera etapa del Hospital Regional de Tlajomulco de Zúñiga, que será operado por el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE).

Ubicado en la colonia Rinconadas del Sol, se pretende que este nuevo nosocomio beneficie, en esta primera etapa, a más de 300 mil de derechohabientes, no solo del Estado de Jalisco, sino también de Aguascalientes, Colima, Michoacán, Nayarit, San Luis Potosí y Zacatecas.

Se pretende que, una vez concluido en su totalidad, el nuevo Hospital atienda alrededor de dos millones de personas de estas entidades.

El nosocomio, ubicado sobre la calle Cerro del Patomo, contará con 36 especialidades, entre ellas oncología, medicina intervencionista y hemodinamia, y se prevé que cuente con 250 camas para las y los derechohabientes.

Promete Lemus Navarro más transporte público para llegar al nosocomio

Dada la ubicación de este nosocomio, que se ubica a tres kilómetros de la estación más cercana de lo que será la Línea 4 del Tren Ligero (Estación Tlajomulco Centro), durante su intervención el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro se comprometió a sumar rutas alimentadoras que puedan conectar a las personas a este servicio de transporte.

Por el momento, se cuenta con la ruta LM-C01, que llega hasta el cruce de Prolongación Mariano Escobedo y Cerro del Patomo; las personas que acudan al hospital deben caminar alrededor de cinco cuadras.

Quienes lleguen por el Circuito Metropolitano Sur pueden tomar el LM-V2, que los dejará también en el cruce de Valle de los Sauces y Valle de Los Fresnos, para después caminar también alrededor de cinco cuadras hasta la puerta principal del nosocomio. Solo los mototaxis llegan al ingreso del nuevo hospital.

