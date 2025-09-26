El pronóstico de lluvia para el Área Metropolitana de Guadalajara (AMG) para este sábado 27 de septiembre es bajo, pero se espera niebla por la madrugada y cielos nublados durante el día.Meteored compartió que este sábado se verán principalmente cielos nubosos en Guadalajara, aunque se esperan cielos nubosos con lluvias moderadas de madrugada. Las temperaturas oscilarán entre 16 °C y 27 °C durante el día, cuya máxima se alcanzará sobre las 16:00 horas. A lo largo del día, prevalecerá el viento moderado de oeste, con rachas que podrán llegar hasta 24 km/h por la tarde.El pronóstico de lluvia es bajo para el fin de semana en Guadalajara, pero comienza a subir a partir del lunes.Una circulación ciclónica en altura, el monzón mexicano y la corriente en chorro subtropical, se mantendrán sobre el noroeste de México. Se prevé que dicha circulación se desplace sobre el noroeste y norte, y a partir del domingo, de lugar a una vaguada en altura, condiciones que ocasionarán lluvias fuertes a puntuales muy fuertes en dichas regiones.El frente núm. 4 se extenderá con características de estacionario sobre el norte del golfo de México y dejará de afectar al territorio nacional. Por su parte, un canal de baja presión sobre el oriente y sureste mexicano, originarán lluvias fuertes a muy fuertes zonas en dichas regiones.Por otra parte, canales de baja presión sobre el interior de la República Mexicana, divergencia y el ingreso de humedad de ambos océanos, ocasionarán chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes con descargas eléctricas en el centro de México.El ciclón tropical “Narda” continuará lejos de costas nacionales; sin embargo, mantendrá oleaje elevado en la costa occidental de la península de Baja California.Al final del periodo de pronóstico, se prevé la aproximación de una nueva onda tropical a la península de Yucatán, dando lugar a chubascos con lluvias puntuales fuertes en la región.Finalmente, continuará el ambiente cálido a caluroso por la tarde en la mayor parte del territorio nacional.Con información del Servicio Meteorológico Nacional, Meteored y The Weather Channel* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *OA