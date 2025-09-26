El pronóstico de lluvia para el Área Metropolitana de Guadalajara (AMG) para este sábado 27 de septiembre es bajo , pero se espera niebla por la madrugada y cielos nublados durante el día .

Meteored compartió que este sábado se verán principalmente cielos nubosos en Guadalajara, aunque se esperan cielos nubosos con lluvias moderadas de madrugada . Las temperaturas oscilarán entre 16 °C y 27 °C durante el día, cuya máxima se alcanzará sobre las 16:00 horas. A lo largo del día, prevalecerá el viento moderado de oeste, con rachas que podrán llegar hasta 24 km/h por la tarde.

Lluvia en Guadalajara

Sábado 8% de probabilidad de lluvia 28 – 16 °C Domingo 24% de probabilidad de lluvia 28 – 17 °C Lunes 74% de probabilidad de lluvia 27 – 17 °C Martes 66% de probabilidad de lluvia 26 – 17 °C Miércoles 79% de probabilidad de lluvia 26 – 17 °C

El pronóstico de lluvia es bajo para el fin de semana en Guadalajara, pero comienza a subir a partir del lunes .

Clima nacional del sábado 27 al lunes 29 de septiembre de 2025

Una circulación ciclónica en altura, el monzón mexicano y la corriente en chorro subtropical, se mantendrán sobre el noroeste de México. Se prevé que dicha circulación se desplace sobre el noroeste y norte, y a partir del domingo, de lugar a una vaguada en altura, condiciones que ocasionarán lluvias fuertes a puntuales muy fuertes en dichas regiones.

El frente núm. 4 se extenderá con características de estacionario sobre el norte del golfo de México y dejará de afectar al territorio nacional. Por su parte, un canal de baja presión sobre el oriente y sureste mexicano, originarán lluvias fuertes a muy fuertes zonas en dichas regiones.

Por otra parte, canales de baja presión sobre el interior de la República Mexicana, divergencia y el ingreso de humedad de ambos océanos, ocasionarán chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes con descargas eléctricas en el centro de México.

El ciclón tropical “Narda” continuará lejos de costas nacionales; sin embargo, mantendrá oleaje elevado en la costa occidental de la península de Baja California.

Al final del periodo de pronóstico, se prevé la aproximación de una nueva onda tropical a la península de Yucatán, dando lugar a chubascos con lluvias puntuales fuertes en la región.

Finalmente, continuará el ambiente cálido a caluroso por la tarde en la mayor parte del territorio nacional.

Con información del Servicio Meteorológico Nacional, Meteored y The Weather Channel

