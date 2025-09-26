La mañana de este viernes un joven de 23 años perdió la vida luego de que se viniera abajo la vivienda en la que habitaba, en la colonia Los Puestos, en el municipio de Tlaquepaque.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 8:00 horas, en el cruce de las calles Francisco Villa y Arroyo, en los límites de la colonia San Martín de las Flores, donde el hombre había elaborado una finca con materiales improvisados . Sin embargo, al haberla hecho en una zona accidentada, similar a un lomerío, las recientes lluvias reblandecieron la tierra, ocasionando que se viniera abajo sobre la vivienda.

El hecho fue atendido por personal de Protección Civil y Bomberos de Tlaquepaque. A su llegada, el cuerpo ya había sido extraído por las personas que se encontraban en el lugar. El fallecimiento fue confirmado por servicios médicos municipales.

La Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos de Jalisco (UEPCBJ), confirmó que el hecho será considerado como un estrago de la temporada de lluvias, por lo que con la muerte de este joven suman ya 19 las víctimas, quienes han perdido la vida a consecuencia de las tormentas del temporal.

La víctima más reciente fue Kevin, el joven de 20 años que el pasado 15 de septiembre fue arrastrado por la corriente del Arroyo El Rosario, en el municipio de Tonalá, cuando circulaba en su motocicleta en calles de la colonia Lomas de la Soledad.

Su cuerpo fue localizado dos días después de su desaparición al interior del vaso regulador del Parque Luis Quintanar, donde desemboca este arroyo pluvial, mismo sitio donde fueron encontrados los cuerpos de los dos jóvenes arrastrados por la corriente durante la madrugada del pasado 29 de junio, también arrastrados por la crecida de este arroyo.

La cifra de víctimas supera ya las 16 registradas durante la temporada de lluvias de 2024. Sin embargo, todavía queda pendiente de localizar el hombre de 70 años, quien el pasado miércoles 24 de septiembre fue arrastrado por la corriente del "Río Calderón" mientras intentaba cruzarlo montado en su caballo. La búsqueda se mantiene hasta este viernes en la zona del Río Santiago, cercano a la hidroeléctrica de Tonalá.

