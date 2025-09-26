Especialistas alertan sobre subdiagnóstico en cáncer de pulmón en México

Pese a que el Observatorio Mundial del Cáncer (GCO) estima que en México mueren alrededor de siete mil 800 personas al año por cáncer de pulmón, en realidad no existen datos certeros sobre la cantidad de personas que padecen de esta enfermedad, advirtieron especialistas. Mientras tanto, aproximadamente cinco de cada 10 mexicanos no fumadores podrían desarrollar el padecimiento, alertó Luis Lara Mejía, médico oncólogo del Instituto Nacional de Cancerología (INCAN).

Esta estimación también podría variar, señaló el experto, pues se basa en el universo de pacientes que acuden a este hospital. Con instituciones privadas y demás hospitales del sector público la cifra podría diferir. En tanto, Jorge Alatorre, médico oncólogo del Centro Médico ABC y del Centro Especializado en pacientes con Cáncer, Enfermedades Pulmonares y Enfermedades Cardiológicas (ONCARE), mencionó que en el mundo el cáncer de pulmón es la sexta causa de muerte y la primera en padecimientos oncológicos.

Te puede interesar: Buscan reducir abandono escolar en Jalisco

Además, dijo, la sobrevida de la mitad de los pacientes es de entre cuatro y cinco meses, mientras que la gran mayoría de ellos presentan metástasis en otros órganos del cuerpo. Se estima que el 32 por ciento de los pacientes en México son diagnosticados con metástasis en el cerebro al tiempo de cáncer de pulmón con la mutación EGFR, mientras que el 52 por ciento lo desarrolla conforme avanza la enfermedad. El 34 por ciento de la población en México podría presentar esta mutación.

“Es una enfermedad que se mueren las personas si no las diagnósticas, si no las tratas a tiempo. ¿Cuánto es lo que no estamos diagnosticando? No tenemos idea, pero es un porcentaje grande [...]. Ese cáncer de pulmón en no fumadores, vemos mucho la asociación que hay en nuestro país, sobre todo en lugares de muy escasos recursos, donde las abuelitas cocinaban con humo de leña y cocinaban desayuno, comida y cena y estaban inhalando el humo de la leña”, comentó Alatorre.

Los factores de riesgo del cáncer de pulmón, además del tabaquismo, son cocinar con leña y exposición a contaminación y asbesto, razón por la cual habitantes de zonas urbanas tienen más probabilidades de desarrollar la enfermedad frente a áreas rurales. Sin embargo, reconocieron los especialistas, las causas pueden ser mutifactoriales, así como la mutación EGFR que ocasiona metástasis en el cerebro.

En tanto, lamentó Alatorre, alrededor del 67 por ciento de los pacientes acuden a tratamiento en estadío 4, por lo que la gran mayoría de las personas con este cáncer fallecen. Por ello, recomendó mayor capacitación a médicos generales y familiares, quienes suelen ser el primer contacto con las personas, a fin de que ellos puedan derivar a los pacientes en riesgo con especialistas de forma oportuna. Además, desde hace dos años en México se están haciendo tomografías de baja radiación a fumadores en algunos hospitales de Monterrey, Ciudad de México y Guadalajara, pero se proyecta llevar la medida a población en riesgo a fin de detectar el cáncer de pulmón de manera temprana.

Lara Mejía añadió que la enfermedad se presenta de maneras distintas, lo que dificulta su diagnóstico. Pidió organizar campañas de concientización de la población, como las que se realizan para el cáncer de mama, y no “satanizarla”, pues muchas veces esto impide que la población busque ayuda por la adicción a los cigarros o se sienta culpable si son diagnosticados con este cáncer.

“El cáncer de pulmón son muchas enfermedades dentro de una. Hay muchas maneras en las que se presenta: a veces se mimetiza con neumonías, con infecciones bacterianas, con infecciones por hongos, entonces este comportamiento hace muy retador para el médico de primer nivel, en el sentido de que lo primero que hacen muchos de estos médicos (es que) empiezan tratamientos antibióticos, y no es nada infrecuente que los pacientes, cuando llegan con el médico oncólogo, ha sido un caminar de 3, 4, 5 médicos en donde han recibido múltiples tratamientos sintomáticos para respirar mejor, para vencer infecciones, etcétera”, anotó.

Lee también: Llega a 19 cifra de víctimas relacionadas con la temporada de lluvias

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

MB

