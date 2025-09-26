CFE: Así puedes reducir la factura eléctrica de tu negocio y renovar tu equipo

Si cuentas con un negocio propio y deseas ahorrar dinero, será posible reducir tu factura eléctrica gracias al Eco-Crédito Empresarial Masivo de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) a través del Fideicomiso para el Ahorro de Energía Eléctrica (FIDE). Aquí te contamos en qué consiste. Con este programa, los empresarios interesados podrán renovar el equipo eléctrico gracias a un financiamiento accesible. Los grupos que podrán participar enlistan:Los requisitos básicos son: contar con registro en la SHCP (como persona moral o persona física con actividad empresaria); y tener tarifa comercial de CFE.Además de contar con un recibo de luz vigente y sin adeudos. Algunos de los grandes beneficios del programa de la FIDE es, disponer de plazos de hasta 5 años; pagar directamente desde el recibo de la CFE; tener una tasa de interés fija; no tener penalización por pago anticipado y recibir un incentivo energético con hasta 10% de descuento. AO