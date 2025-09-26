Viernes, 26 de Septiembre 2025

LO ÚLTIMO DE México

México |

CFE: Así puedes reducir la factura eléctrica de tu negocio y renovar tu equipo

¿Eres empresario y quieres reducir tu factura? Esto es lo que debes saber del Eco-Crédito Empresarial Masivo de la CFE

Por: El Informador

Con este programa de la CFE, los empresarios interesados podrán renovar el equipo eléctrico gracias a un financiamiento accesible. ESPECIAL

Con este programa de la CFE, los empresarios interesados podrán renovar el equipo eléctrico gracias a un financiamiento accesible. ESPECIAL

Si cuentas con un negocio propio y deseas ahorrar dinero, será posible reducir tu factura eléctrica gracias al Eco-Crédito Empresarial Masivo de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) a través del Fideicomiso para el Ahorro de Energía Eléctrica (FIDE). Aquí te contamos en qué consiste. 

Lee: Llega a 19 cifra de víctimas relacionadas con la temporada de lluvias

¿En qué consiste el programa Eco-Crédito Empresarial Masivo?

Con este programa, los empresarios interesados podrán renovar el equipo eléctrico gracias a un financiamiento accesible. Los grupos que podrán participar enlistan:

  • Misceláneas y tiendas de abarrotes
  • Tortillerías, carnicerías, pastelerías
  • Restaurantes y hoteles
  • Estaciones de servicio, talleres y escuelas
  • Además de MiPymes con más de 1 año operando

Los requisitos básicos son: contar con registro en la SHCP (como persona moral o persona física con actividad empresaria); y tener tarifa comercial de CFE.

  • PDBT
  • GDBT
  • GDMTO

Además de contar con un recibo de luz vigente y sin adeudos. 

Checa: Yo Jalisco: requisitos y pasos para inscribirte si eres estudiante

Estas son las tecnologías participantes que incluye el programa

  • Refrigeradores comerciales
  • Cámaras de refrigeración
  • Equipos de aire acondicionado 
  • Luminarias a base de LED 
  • Sistemas fotovoltaicos 
  • Bombas de calor c
  • Calentadores solares de agua 
  • Bancos de capacitadores 
  • Subestaciones eléctricas 
  • Sistemas de almacenamiento de energía eléctrica 
  • Compresores de aire
 ESPECIAL/@CFEmx
ESPECIAL/@CFEmx
 ESPECIAL/@CFEmx 
ESPECIAL/@CFEmx 

Algunos de los grandes beneficios del programa de la FIDE es, disponer de plazos de hasta 5 años; pagar directamente desde el recibo de la CFE; tener una tasa de interés fija; no tener penalización por pago anticipado y recibir un incentivo energético con hasta 10% de descuento.  

AO

Temas

Lee También

Recibe las últimas noticias en tu e-mail

Todo lo que necesitas saber para comenzar tu día

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones