CFE: Así puedes reducir la factura eléctrica de tu negocio y renovar tu equipo

Si cuentas con un negocio propio y deseas ahorrar dinero, será posible reducir tu factura eléctrica gracias al Eco-Crédito Empresarial Masivo de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) a través del Fideicomiso para el Ahorro de Energía Eléctrica (FIDE). Aquí te contamos en qué consiste.

¿En qué consiste el programa Eco-Crédito Empresarial Masivo?

Con este programa, los empresarios interesados podrán renovar el equipo eléctrico gracias a un financiamiento accesible. Los grupos que podrán participar enlistan:

Misceláneas y tiendas de abarrotes

Tortillerías, carnicerías, pastelerías

Restaurantes y hoteles

Estaciones de servicio, talleres y escuelas

Además de MiPymes con más de 1 año operando

Los requisitos básicos son: contar con registro en la SHCP (como persona moral o persona física con actividad empresaria); y tener tarifa comercial de CFE.

PDBT

GDBT

GDMTO

Además de contar con un recibo de luz vigente y sin adeudos.

Estas son las tecnologías participantes que incluye el programa

Refrigeradores comerciales

Cámaras de refrigeración

Equipos de aire acondicionado

Luminarias a base de LED

Sistemas fotovoltaicos

Bombas de calor c

Calentadores solares de agua

Bancos de capacitadores

Subestaciones eléctricas

Sistemas de almacenamiento de energía eléctrica

Compresores de aire

ESPECIAL/@CFEmx

ESPECIAL/@CFEmx

Algunos de los grandes beneficios del programa de la FIDE es, disponer de plazos de hasta 5 años; pagar directamente desde el recibo de la CFE; tener una tasa de interés fija; no tener penalización por pago anticipado y recibir un incentivo energético con hasta 10% de descuento.

