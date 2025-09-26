Existen varias marcas extranjeras en México que, aunque familiares, son difíciles de pronunciar en su idioma original, lo que facilitado una entonación particular entre los nacionales. Pero ¿Cuáles son aquellas más mal pronunciadas?

Es así como un nuevo estudio de Preply, la app de aprendizaje de idiomas enfocada en ganar confianza al hablar, revela cuáles son las marcas que más se les complican a los mexicanos , dejando en claro que conocer una marca no siempre implica saber decirla correctamente.

El estudio tomó como base un año de búsquedas en Google con frases como "cómo pronunciar [marca]". A partir de esos datos, Preply analizó 675 marcas internacionales y calculó el volumen anual de consultas para identificar cuáles generan más dudas. Solo en México, en los últimos 12 meses, se registraron más de 187 mil 200 búsquedas relacionadas con la pronunciación.

Las 10 marcas más mal pronunciadas por los mexicanos en 2025

Lugar Marca Búsquedas anuales en México Pronunciación correcta 1 Yves Saint Laurent 11,040 Eve San Loh-rahn 2 Google 10,440 Goo-guhl 3 Louis Vuitton 10,080 Lwee Vwee-ton 4 Versace 7,200 Ver-sah-cheh 5 Airbnb 6,960 Air-bee-en-bee 6 LinkedIn 6,240 Link-tin 7 Coach 6,240 Kohch 8 Tommy Hilfiger 5,520 Tom-ee Hill-fig-er 9 AT&T 5,280 Ay-Tee-and-Tee 10 Porsche 5,160 Por-shuh

Yves Saint Laurent lidera el ranking mexicano con más de 11 mil búsquedas anuales sobre cómo pronunciar su nombre (Eve San Loh-rahn) . A pesar de ser un ícono del lujo francés, muchos hispanohablantes en México tienen dificultades con sus letras mudas y sonidos nasales.

Google (Goo-guhl) y Louis Vuitton (Lwee Vwee-ton) figuran entre las más confusas, evidencia de que la fama mundial no garantiza saber decir correctamente una marca . La moda de lujo domina la lista, seguida por las tecnológicas como Airbnb (Air-bee-en-bee) y LinkedIn (Link-tin), mientras que los nombres del sector automovilístico como Porsche (Por-shuh) también presentan retos a la hora de saber como pronunciarla.

Un experto en lingüística explica el porqué se nos hacen tan complicados los nombres de marcas internacionales

Un portavoz de Preply comenta: “Los nombres de marca están pensados para ser globales, pero a la hora de pronunciarlos, las reglas de cada idioma se interponen. En español nos cuestan especialmente las letras mudas, los sonidos nasales del francés y las correspondencias entre ortografía y fonética del inglés . Estos resultados muestran cómo incluso las compañías más reconocidas pueden sonar muy distintas según el país”.

Con información de Preply

