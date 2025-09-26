El Área Metropolitana de Guadalajara (AMG) amaneció con lluvias en algunas regiones y este viernes 26 de septiembre las lluvias continuarán, sobre todo por las tardes. Estos son los detalles del clima:

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN), fuente climática oficial del Gobierno de México, informó que la región Pacífico Centro espera cielo medio nublado a nublado en el transcurso del día. Por la mañana, bancos de niebla o neblina en zonas altas de Jalisco y Michoacán; ambiente fresco a templado, siendo cálido en la mayor parte de Colima, sur de Michoacán y costas de la región. Posibles lluvias aisladas y chubascos matutinos en zonas de Nayarit. Durante la tarde, ambiente cálido, con temperaturas máximas mayores a 35 °C en zonas de Jalisco, Colima y Michoacán; lluvias puntuales muy fuertes en Nayarit, Jalisco, Colima y Michoacán, todas con descargas eléctricas y posible caída de granizo, las cuales podrían acompañarse con fuertes rachas de viento y originar el incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves, inundaciones, encharcamientos y visibilidad reducida. Viento de componente oeste de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h en Jalisco; y viento de 10 a 20 km/h en el resto de la región, con rachas de 30 a 40 km/h en zonas de Nayarit y Michoacán, así como rachas menores a 30 km/h en zonas de Colima. Oleaje de 1.5 a 2.5 metros de altura en costas de Nayarit, Jalisco, Colima y Michoacán.

Por su parte, Meteored pronostica hoy para Guadalajara, cubierto la mañana, con temperaturas alrededor de 21 °C. Por la tarde, chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso y con temperaturas en torno a los 23 °C . Durante la noche, habrá lluvia débil con cielo parcialmente nuboso con temperaturas cercanas a los 19 °C . Vientos del Noroeste a lo largo del día, con una velocidad media de 7 km/h. La temperatura máxima será de 27-30 y la mínima de 16-19 °C.

Lluvia en Guadalajara

02:00 PM 37% de probabilidad de lluvia 25 °C 03:00 PM 44% de probabilidad de lluvia 25 °C 04:00 PM 40% de probabilidad de lluvia 25 °C 05:00 PM 36% de probabilidad de lluvia 24 °C 06:00 PM 26% de probabilidad de lluvia 23 °C

La probabilidad de lluvia este viernes en Guadalajara es del 44 por ciento, aunque es más probable que se presente entre las 15:00 y 16:00 horas .

Clima nacional

Canales de baja presión sobre el interior de la República Mexicana e inestabilidad atmosférica, ocasionarán lluvias puntuales intensas en Oaxaca; puntuales muy fuertes en Guerrero, Morelos, Estado de México, Michoacán, Colima, Jalisco, Guanajuato y San Luis Potosí; y puntuales fuertes en Tlaxcala, Ciudad de México, Hidalgo, Querétaro, Aguascalientes y Zacatecas.

A su vez, un canal de baja presión sobre el sureste mexicano y el ingreso de aire húmedo del golfo de México y mar Caribe, mantendrán la probabilidad de lluvias puntuales fuertes en Yucatán, Tabasco y Chiapas; y chubascos en Quintana Roo y Campeche.

Por su parte, la onda tropical núm. 34 que se desplazará al sur de las costas de Jalisco, sin generar efectos en el territorio nacional , mientras que el huracán “Narda”, alejado de costas nacionales, mantendrá oleaje elevado en la costa occidental de Baja California Sur.

Con información del Servicio Meteorológico Nacional, Meteored y The Weather Channel

OA