El Área Metropolitana de Guadalajara (AMG) amaneció con lluvias en algunas regiones y este viernes 26 de septiembre las lluvias continuarán, sobre todo por las tardes. Estos son los detalles del clima:El Servicio Meteorológico Nacional (SMN), fuente climática oficial del Gobierno de México, informó que la región Pacífico Centro espera cielo medio nublado a nublado en el transcurso del día. Por la mañana, bancos de niebla o neblina en zonas altas de Jalisco y Michoacán; ambiente fresco a templado, siendo cálido en la mayor parte de Colima, sur de Michoacán y costas de la región. Posibles lluvias aisladas y chubascos matutinos en zonas de Nayarit. Durante la tarde, ambiente cálido, con temperaturas máximas mayores a 35 °C en zonas de Jalisco, Colima y Michoacán; lluvias puntuales muy fuertes en Nayarit, Jalisco, Colima y Michoacán, todas con descargas eléctricas y posible caída de granizo, las cuales podrían acompañarse con fuertes rachas de viento y originar el incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves, inundaciones, encharcamientos y visibilidad reducida. Viento de componente oeste de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h en Jalisco; y viento de 10 a 20 km/h en el resto de la región, con rachas de 30 a 40 km/h en zonas de Nayarit y Michoacán, así como rachas menores a 30 km/h en zonas de Colima. Oleaje de 1.5 a 2.5 metros de altura en costas de Nayarit, Jalisco, Colima y Michoacán.Por su parte, Meteored pronostica hoy para Guadalajara, cubierto la mañana, con temperaturas alrededor de 21 °C. Por la tarde, chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso y con temperaturas en torno a los 23 °C. Durante la noche, habrá lluvia débil con cielo parcialmente nuboso con temperaturas cercanas a los 19 °C. Vientos del Noroeste a lo largo del día, con una velocidad media de 7 km/h. La temperatura máxima será de 27-30 y la mínima de 16-19 °C.La probabilidad de lluvia este viernes en Guadalajara es del 44 por ciento, aunque es más probable que se presente entre las 15:00 y 16:00 horas.Canales de baja presión sobre el interior de la República Mexicana e inestabilidad atmosférica, ocasionarán lluvias puntuales intensas en Oaxaca; puntuales muy fuertes en Guerrero, Morelos, Estado de México, Michoacán, Colima, Jalisco, Guanajuato y San Luis Potosí; y puntuales fuertes en Tlaxcala, Ciudad de México, Hidalgo, Querétaro, Aguascalientes y Zacatecas.A su vez, un canal de baja presión sobre el sureste mexicano y el ingreso de aire húmedo del golfo de México y mar Caribe, mantendrán la probabilidad de lluvias puntuales fuertes en Yucatán, Tabasco y Chiapas; y chubascos en Quintana Roo y Campeche.Por su parte, la onda tropical núm. 34 que se desplazará al sur de las costas de Jalisco, sin generar efectos en el territorio nacional, mientras que el huracán “Narda”, alejado de costas nacionales, mantendrá oleaje elevado en la costa occidental de Baja California Sur.Con información del Servicio Meteorológico Nacional, Meteored y The Weather Channel* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *OA