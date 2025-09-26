La Línea 5 del transporte público que se busca construir en la Carretera a Chapala estará lista para iniciar operaciones el 15 de mayo de 2026, aseguró el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus.

Asimismo, comentó que tanto ese sistema de transporte, que será BRT (Bus de Tránsito Rápido), como la Línea 4 del Tren Ligero que va a Tlajomulco de Zúñiga también estarán operando antes del Mundial de 2026, en el cual Guadalajara recibirá cuatro partidos.

“Línea 5 y Línea 4 van a estar funcionando para el Mundial . Las pruebas de Línea 5 las iniciamos el 15 de marzo para poder estar funcionando el 15 de mayo, ya terminada y funcionando, del Aeropuerto al estadio (Akron), a Línea 3 y al Centro de Guadalajara”, dijo el gobernador.

Se espera que entre diciembre y febrero esté lista toda la obra en la Carretera a Chapala: la instalación de concreto, el confinamiento del carril del transporte público que correrá sobre dicha vialidad, la conclusión de banquetas y ciclovía, así como la plantación de arbolado.

El proyecto tendrá una inversión de 12 mil millones de pesos, a falta de lo que pueda aportar el Gobierno Federal mediante el Fonadin.

Precisó que la Línea 5 contará con una estación provisional a las afueras de la Sala Internacional del Aeropuerto de Guadalajara, la cual estará en funcionamiento durante los próximos dos años. Posteriormente, se construirá una nueva estación junto a la Terminal 2.

Por otro lado, Lemus señaló que la fecha de inicio de operaciones de la Línea 4 del Tren Ligero aún está por definirse, aunque reiteró que será antes de la Copa Mundial del próximo año.

“Estamos esperando el aval de la Agencia Federal Ferroviaria, que podría llegar en los últimos días de octubre. Dejo muy claro que la Línea 4 va a estar funcionando sin ninguna duda para el Mundial”, indicó

