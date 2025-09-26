Zonas del al menos cuatro estados de la República Mexicana registrarán lluvias intensas, conforme al pronóstico elaborado por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), fuente climática oficial del Gobierno de México.

Para hoy, el monzón mexicano y una circulación ciclónica en niveles medios de la atmósfera, sobre el sur del golfo de California, así como la corriente en chorro subtropical, propiciarán lluvias puntuales intensas en Sinaloa; puntuales muy fuertes en Baja California Sur, Nayarit, Durango, Chihuahua y Sonora; y lluvias aisladas en zonas de Baja California.

Por otra parte, el sistema frontal núm. 4 prevalecerá sobre los estados fronterizos del noreste del país y en combinación con un canal de baja presión sobre el oriente del territorio nacional, ocasionarán lluvias puntuales intensas en Veracruz y Puebla; y puntuales fuertes en Tamaulipas, Nuevo León y Coahuila.

Simultáneamente, canales de baja presión sobre el interior de la República Mexicana e inestabilidad atmosférica, ocasionarán lluvias puntuales intensas en Oaxaca; puntuales muy fuertes en Guerrero, Morelos, Estado de México, Michoacán, Colima, Jalisco, Guanajuato y San Luis Potosí; y puntuales fuertes en Tlaxcala, Ciudad de México, Hidalgo, Querétaro, Aguascalientes y Zacatecas.

A su vez, un canal de baja presión sobre el sureste mexicano y el ingreso de aire húmedo del golfo de México y mar Caribe, mantendrán la probabilidad de lluvias puntuales fuertes en Yucatán, Tabasco y Chiapas; y chubascos en Quintana Roo y Campeche.

Por su parte, la onda tropical núm. 34, que se desplazará al sur de las costas de Jalisco, sin generar efectos en el territorio nacional, mientras que el huracán “Narda”, alejado de costas nacionales, mantendrá oleaje elevado en la costa occidental de Baja California Sur .

Finalmente, continuará el ambiente cálido a caluroso por la tarde en la mayor parte del territorio nacional, con temperaturas máximas mayores a 35 °C en zonas de Baja California, Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Tamaulipas, Tabasco, Veracruz, Campeche y Yucatán.

Los intervalos de chubascos y las lluvias puntuales fuertes a intensas, se acompañarán con descargas eléctricas y podrían acompañarse con caída de granizo.

Pronóstico de lluvias para hoy 26 de septiembre de 2025:

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm): Sinaloa (centro y sur), Puebla (sureste), Veracruz (centro y sur) y Oaxaca (norte). Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Durango, San Luis Potosí, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guanajuato, Morelos, Estado de México y Guerrero. Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Coahuila, Nuevo León, Zacatecas, Aguascalientes, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala, Ciudad de México, Tamaulipas, Tabasco, Chiapas y Yucatán. Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Campeche y Quintana Roo. Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Baja California.

Las lluvias fuertes a intensas podrían reducir la visibilidad en tramos carreteros, incrementar los niveles de ríos y arroyos, y generar encharcamientos, deslaves e inundaciones.

Las rachas fuertes de viento podrían ocasionar la caída de árboles y anuncios publicitarios.

